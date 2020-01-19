Batman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde çeşitli gıda ve giyim malzemelerinin yer aldığı 2 tır, eski havaalanı kavşağı önünden Suriye'nin İdlib kentine dualar eşliğinde gönderildi.

Platform sözcüsü Ramazan Çelikal, 9 yıldır zalim Esed'in saldırıları dolayısıyla Suriyelilerin Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurulan çadır kamplara yerleştiğini söyledi.

Hayırseverlerin katkısıyla toplanan malzemeleri taşıyan aracın yola çıkacağını aktaran Çelikal, şöyle konuştu:

"İnşallah bu kampanyamızı devam ettirerek Batmanımızdan desteğimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü öyle görülüyor ki bu iç yakan tablo artarak devam edeceğe benziyor. Batman halkına bu anlamlı yardımda göstermiş oldukları ilgiden ve destekten dolayı platformumuzun tüm bileşenleri adına tekrardan teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından yardım tırları, dualarla İdlib'e uğurlandı.

Programa AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

