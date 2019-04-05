HABER

Batman’ın ilk kadın köy muhtarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde kadın muhtar adayı Emine Doksal, yerel seçimlerde 470 seçmenin 303’ünün oyunu alarak muhtar oldu.

Batman’ın ilk kadın köy muhtarı

Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde kadın muhtar adayı Emine Doksal, yerel seçimlerde 470 seçmenin 303’ünün oyunu alarak muhtar oldu. Batman’da ilk defa bir köyün muhtarı kadın olurken, azaların tamamını da kadınlar oluşturuyor.
Diktepe köyü muhtarı seçilen Emine Doksal, bölgede ve köyde kadın erkek fırsat eşitliği olduğunu göstermek adına aday olduğunu söyledi. Kendisine destek olan köy halkına teşekkür eden 27 yaşındaki bir çocuk annesi Doksal, "Çok mutluyum, beni destekleyen tüm gönül dostlarıma ve milletime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fikir çok önceden de vardı aklımda, hep hayalimdi. Bu hayalimi bir gün gerçekleştireceğime sonsuza kadar inandım. Çok şükür kısmet oldu. İnşallah bu hayalimi sürdüreceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Bu fikrimi ailemle görüştüğümde biraz zor olacağını düşündüler ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep kararımın arkasında durdum. Bu kararımı kanaat önderimiz şeyh Selman Bağdu’ya sundum. Kendisi de sağ olsun kararıma saygı duydu ve arkamda olacağını söyledi. Maddi manevi her şekilde destek olacağını söyledi. Kendisine minnettarım" dedi.

"Köyümüze güzellikler, iyilikler yapacağız"
Köye yapacakları güzelliklerin ve iyiliklerin bulunduğunu kaydeden Doksal, şöyle devam etti:
"Bizim bazı plan ve projelerimiz var. Projelerimizin başında taziye evi yapmaya çalışacağız. İkincisi de sağlık ocağı yapacağız. Bazen çocuklarımız gece saat 01.00-02.00 gibi ateşleniyor. İki dakikalık bir şeyle çocuk havale geçiriyor, Allah korusun. Sağlık ocağı da bizim için önemlidir. Onu da yapma gibi bir hayalimiz var. Çocuklarımıza oyun parkları da bizim için çok önemlidir ve bizim su sorunlarımız var. Bin dönüm arazimiz susuz. Ayrıca köy halkının da kendi imkanlarıyla kazdıkları kuyulardan kendi evlerine çektikleri sudan şikayetçidir. Suyumuz çok kireçli olduğu için çocuklarımız hastalanıyorlar, yaşlılarımız hastalanıyor. Birçok kişinin de şikayeti var. Onu da inşallah halledeceğimize inanıyorum. Bayanlarımız caddeye çıkıyorlar küçük çocuklarıyla, karda kışta caddede bekliyorlar. Bunu da istiyoruz inşallah. Bir belediye arabası, şehir içi arabasının köye gelmesini istiyoruz. Allah’ın izniyle benim ihtiyar heyeti bayan arkadaşlarımla el ele, kol kola vererek her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"Önemli olan bir şeyleri başarmak"
Köy azalarından Şahide Doksal ise, kadın eşitliğinin ülkede önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şahide Doksal, şöyle konuştu:
"Siz de biliyorsunuz ki maalesef biz kadınlar şiddete maruz kalıyoruz, tacize uğruyoruz. Ama maalesef ki hakkımız göz ardı ediliyor. Geçen gün gördünüz, sesini duyurmayan bir kardeşimiz maalesef tacize uğradı. Sesini duyuramadığı için maalesef ki mahkeme o insanları serbest bıraktı. Bu genellikle kadınların ne kadar ezildiğini gösteriyor. Biz sadece bunu istiyoruz sevgili halkımızdan ve gerçekten bize destek olan bütün erkeklerden gereken her yerde bize yardımcı olmalarını ve bu kadın birliğinin başarıları için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Gerçekten siz de biliyorsunuz ki kadınlar eziliyor. Sadece biz bayan kardeşlerimizden ve erkek kardeşlerimizden bunu istiyoruz. Bize yardımcı olun. Gereken yerlerde önümüzü açın ki başka yerlerde de başka bayan kardeşlerimiz seslerini duyursunlar. Köy ya da başka hiçbir yer fark etmiyor, önemli olan bir şeyleri başarmak. İnşallah bütün bayan kardeşlerimiz de bizim sesimizi duyurduğumuz gibi onlar da sesini duyurur. Bizim gibi bir şeyler başarmak için ellerinden geleni yaparlar.”

Batman’ın ilk kadın köy muhtarı

Batman’ın ilk kadın köy muhtarı

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
57 yıllık hukukçu57 yıllık hukukçu
Uçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldıUçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.