Batman’ın ilk kadın köy muhtarı

Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde kadın muhtar adayı Emine Doksal, yerel seçimlerde 470 seçmenin 303’ünün oyunu alarak muhtar oldu. Batman’da ilk defa bir köyün muhtarı kadın olurken, azaların tamamını da kadınlar oluşturuyor.

Diktepe köyü muhtarı seçilen Emine Doksal, bölgede ve köyde kadın erkek fırsat eşitliği olduğunu göstermek adına aday olduğunu söyledi. Kendisine destek olan köy halkına teşekkür eden 27 yaşındaki bir çocuk annesi Doksal, "Çok mutluyum, beni destekleyen tüm gönül dostlarıma ve milletime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fikir çok önceden de vardı aklımda, hep hayalimdi. Bu hayalimi bir gün gerçekleştireceğime sonsuza kadar inandım. Çok şükür kısmet oldu. İnşallah bu hayalimi sürdüreceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Bu fikrimi ailemle görüştüğümde biraz zor olacağını düşündüler ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep kararımın arkasında durdum. Bu kararımı kanaat önderimiz şeyh Selman Bağdu’ya sundum. Kendisi de sağ olsun kararıma saygı duydu ve arkamda olacağını söyledi. Maddi manevi her şekilde destek olacağını söyledi. Kendisine minnettarım" dedi.

"Köyümüze güzellikler, iyilikler yapacağız"

Köye yapacakları güzelliklerin ve iyiliklerin bulunduğunu kaydeden Doksal, şöyle devam etti:

"Bizim bazı plan ve projelerimiz var. Projelerimizin başında taziye evi yapmaya çalışacağız. İkincisi de sağlık ocağı yapacağız. Bazen çocuklarımız gece saat 01.00-02.00 gibi ateşleniyor. İki dakikalık bir şeyle çocuk havale geçiriyor, Allah korusun. Sağlık ocağı da bizim için önemlidir. Onu da yapma gibi bir hayalimiz var. Çocuklarımıza oyun parkları da bizim için çok önemlidir ve bizim su sorunlarımız var. Bin dönüm arazimiz susuz. Ayrıca köy halkının da kendi imkanlarıyla kazdıkları kuyulardan kendi evlerine çektikleri sudan şikayetçidir. Suyumuz çok kireçli olduğu için çocuklarımız hastalanıyorlar, yaşlılarımız hastalanıyor. Birçok kişinin de şikayeti var. Onu da inşallah halledeceğimize inanıyorum. Bayanlarımız caddeye çıkıyorlar küçük çocuklarıyla, karda kışta caddede bekliyorlar. Bunu da istiyoruz inşallah. Bir belediye arabası, şehir içi arabasının köye gelmesini istiyoruz. Allah’ın izniyle benim ihtiyar heyeti bayan arkadaşlarımla el ele, kol kola vererek her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.