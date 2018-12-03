Batmanlı 2 çocuk annesi, 1 ayda 15 kilo verdi

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, çeşitli egzersiz programlarına katılıp, fazla kilolarından kurtulamayan 2 çocuk annesi Sema A., Bölge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kiliniği'nde olduğu mide ameliyatının ardından, 1 ayda 15 kilo verdi.

129 kilo alan Sema A., zayıflamak için değişik egzersiz programlarına katılarak ilaç kullanmasına rağmen fazla kilolarından kurtulamadı. Bu yöntemle zayıflayan kadınlarla görüştükten sonra mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğini anlatan Sema A., Batman Bölge Devlet Hastanesi’nin Genel Cerrahi Kliniği’nde geçirdiği ameliyattan sonra 1 ayda 15 kilo verdi.

Ameliyatı yapan Op. Dr. Vedat Deniz, obezitenin estetik sorunu olmadığını dikkat çekti ve "Obezite estetik bir sorun değil, bir hastalıktır. Ameliyat öncesi yaptığımız kilo boy oranı hesabına göre vücut kitle indeksi çıkarılır. Obezite cerrahisini, vücut kitle indeksi 35’in üstünde olup, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterolü olan ve 6 aydan 1 yıl kadar doktor gözetiminde diyet, egzersiz ve medikal tedavi uygulamasına rağmen kilo veremeyen hastalara öneriyoruz. Hastamızda birçok diyet ve eğersiz uygulamasına rağmen kilo veremiyordu. Başarılı bir ameliyat oldu" dedi.

Fazla kilolarından kurtulmuş olmanın sevincini yaşayan 2 çocuk annesi Sema A. ise "Obezite ameliyatını çok araştırdım. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde bu ameliyatı daha önce olmuş hastalarla görüştükten sonra hastaneye başvurdum. Hastanedeki doktor ekibine güven duydum ve ameliyat oldum. Ameliyatını başarıyla gerçekleştiren doktorlarıma teşekkür ediyorum. Onların sayesinde şimdiden 15 kilo verdim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



