HABER

Batmanlı çocuklara kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz.

Batmanlı çocuklara kütüphane

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran ve eşi Muazzez Beran, Batman’da bir kütüphane kurulmasına vesile oldu.

Topluma katkı sağlayan projeler üreten Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak Batman İMKB Belde İlkokulu’na bir kütüphane kazandırdı. Berko İlaç ve KAHEV Derneği aracılığıyla hayata geçirilen kütüphane, Batmanlı çocukları kitaplarla buluşturdu.
Ezc. Berat Beran, "Okumaya ve edebiyata değer veren biri olarak, Batmanlı çocukları kitaplarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarılı ve sağlıklı yarınlar, çocuklarımızın eğitimi ile başlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Okumaya verdiği değeri her fırsatta vurgulayan Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran’ın ilaç sanayisindeki başarılarının yanı sıra, ‘Henek’ ve ‘Henek II’ adında iki mizah kitabı, ‘Güle Güle Sevgili Arkadaşım’ adında bir romanı, ‘Asmin’ ve ‘Asmin 2’ adında iki şiir kitabı bulunuyor.
Ecz. Beran, yakın zamanda ‘Nenem, Babam ve Ben’ isimli biyografisini kaleme aldı.

Batmanlı çocuklara kütüphane

Tasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SFTasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SF
Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğuBurada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu
Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyorVan'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

Arazi ortasında 'doğal jakuzi'

Arazi ortasında 'doğal jakuzi' deneyimi

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.