Batmanlı küçük Ahmet'in tedavisi için 1 milyon 650 bin bağış toplandı

Batman'da beyincik erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Abay'ın tedavisine katkı amacıyla Valiliğin başlattığı kampanya kapsamında yapılan bağış miktarı 1 milyon 650 bin oldu.

Valiliğin oluşturduğu komisyon tarafından, Fatma ve İhsan Abay çiftinin beyincik erimesi (NCL2) hastası olan çocuklarından Ahmet'in tedavi masraflarının karşılanabilmesi için bir süre önce başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Kampanya kapsamında özel bir okul tarafından "Ahmet'e umut olalım" sloganıyla kermes düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, kermesin açılışında yaptığı açıklamada, kampanyanın son sürat devam ettiğini belirterek, "Batmanlılar kampanyamıza tam destek veriyor. Gerçekten inanılmaz bir toplumsal dayanışma yaşıyoruz. Bu toplumsal dayanışmanın bir örneğini şuan görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de Ahmet'in tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini söyledi.

Ahmet'in tedavisi için Batman'ın tek yürek olduğunu dile getiren Gür, "Bugün gerçekleştirilen bu kermes ile birlik beraberlik içinde her şeyin başarıya ulaşacağını bir kez daha görüyoruz. Bu anlamda katkı veren herkese takdirlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rabb'imden temennim odur ki minik yavrumuzun tedavisi gerçekleşir ve sağlığına kavuşur. Allah onu sevenlerine ve Batmanımıza bağışlasın." şeklinde konuştu.