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Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi öncülüğünde ildeki okullarda eğitim gören 3 bin 214 öğrenci, Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek için mektup yazdı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi öncülüğünde ildeki okullarda eğitim gören 3 bin 214 öğrenci, Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek için mektup yazdı. Öğrencilerden bazıları yolladıkları mektubun içine harçlık, bazıları da hediye koydu.
Batmanlı öğrenciler, Suriye’de görev yapan Mehmetçiklere mektup yazdı. Şehit polis Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cefer Erin ise mektubunda babasının intikamının alınmasını istedi. Bazı çocukların gönderdikleri mektubun içine harçlıklarını, bazılarının da hediye koyması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, devletin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı başlattığını hatırlatarak, "Böylesi günlerde milletçe birlik ve beraber içerisinde olarak devletimizin yanında amasız, koşulsuz yer almak bir vatandaşlık görevidir. Bizler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Batman’daki bütün okullarda ’Batmanlı öğrencilerden asker ağabeylerine mektup’ sloganlarıyla bir mektup kampanyası başlattık. Şu an itibarıyla 70 okuldan 3 bin 214 mektup elimize ulaştı. Bu mektupları sınır ötesi harekatın komuta merkezine götürüp bizzat askerlerimize teslim edeceğiz" dedi.

"Siz şehit olmayın, savaşı kazanın, teröristleri bitirin, babamın intikamını alın"
Ellerine ulaşan 3 bin 214 mektubun hepsinin ayrı bir samimiyet ve duygu barındırdığını anlatan Pekacar, şöyle devam etti:
"Ancak bu mektuplardan iki şey vardır ki ben bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Birinci mektubumuz şehit polis Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cefer Erin tarafından, ’Benim adım Yusuf Cefer Erin, ben sizi çok seviyorum, savaşıyorsunuz ülkemizi koruyorsunuz, annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu, üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın, teröristleri bitirin, babamın intikamını alın’ diyor. Bir şehit çocuğu babasının intikamını istiyor. Bir diğer mektubumuz Beşiri’nin İki Köprü beldesine bağlı bir köyde yaşayan Muhammed Emre Özalp’ten. Mektup uzun, ben son paragraflarını okuyacağım. Mektup sonunda diyor ki Muhammed, ’Ben size harçlığımı gönderiyorum, lütfen bu harçlığımla bir çocuğa hediye alın. Hediye alın ki çocuklar üzülmesin, çocuklar yetim kalmasın ve teröristlere deyin ki ’Bizim çocuklarımız vatanını ve bayrağını çok seviyor’ diyor. Gönderdiği mektup içerisinde harçlığı 21 buçuk lira. Bizim çocuklarımız dahi bu kadar mert, bu kadar merhametli, bu kadar yürekli iken hiç kimse bu milleti dize getiremeyecektir. Biz milletçe birlik ve beraber olduğumuz sürece dünyanın bütün Trumplar’ı ve onların bütün uşakları dahi bir araya gelse bu vatanı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı susturamayacaklardır. Mazlumlar ölmesin diye kendi canını hiçe sayarak tekbirlerle cepheye koşan Muhammed’in ordusuna selam olsun" diye konuştu.

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

Batmanlı öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu
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