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Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde el sanatlarıyla uğraşan 55 yaşındaki Rıdvan Önel, baba mesleği olan keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde el sanatlarıyla uğraşan 55 yaşındaki Rıdvan Önel, baba mesleği olan keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişler üzerine kafesleri yapan Önel, bu sayede 5 çocuğu da okutmayı başardı.
Kayapınar beldesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Önel, henüz çocuk denecek yaşta babasının yanında çalışmaya başladı. Keklik kafesi ve çeşitli el sanatlarının babasının yanında öğrenen Önel, bir süre sonra kendi iş yerini açtı. Burada keklik kafesi ve el sanatları ile ilgilenen Önel, evlenip çocuk sahibi oldu. Şimdi 55 yaşında olan Önel, yurt içi ve yurt dışından aldığı siparişler üzeri yaptığı keklik kafeslerini satarak geçimini sağlıyor.

Malzemeler Japonya ve Irak’tan
Yaptığı iş ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Önel, baba mesleği olarak keklik kafesi yapımını sürdürdüğünü söyledi. 5 çocuğunu bu meslekten kazandığı parayla geçindirdiğini kaydeden Önel, “Yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyorum. Yaptığım keklik kafeslerinin çiftini 150 liraya satıyorum ve günde maksimum dört adet üretebiliyorum. Yaptığımız işin bazı malzemelerini Japonya ve Irak’tan temin ediyoruz. Gelen siparişe göre desenli veya desensiz yapabiliyoruz. Yaptığım bu ürünü Türkiye’nin hemen her tarafına gönderiyorum. İnce ve çok uğraş isteyen bir iş. Geçimimi bu meslekten sağlıyorum, 5 çocuğum var onları da buradan kazandığım paralarla okutuyorum” dedi.

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor

Batmanlı usta, keklik kafesi yaparak geçimini sağlıyor
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