HABER

Battalgazi’nin torunları Barış Pınarı Harekatı’na katılmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Anadolu’nun halk efsanelerinden olan Battalgazi’nin diyarı Malatya’da vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.Battalgazi ilçesinden gelen bir grup genç, Malatya’da bulunan askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Battalgazi’nin torunları Barış Pınarı Harekatı’na katılmak istiyor

Anadolu’nun halk efsanelerinden olan Battalgazi’nin diyarı Malatya’da vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.
Battalgazi ilçesinden gelen bir grup genç, Malatya’da bulunan askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek teröre tepki gösteren gençler, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için harekatın gerekliliğine dikkat çekerek, operasyonda görev almak istediklerini kaydetti.
Gençler adına basın açıklaması yapan Fırat Soylu, "Bugün askerlik şubesinin önüne geldik. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için terör örgütü PKK, YPG, PYD’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için geldik. Devletimizin ve askerimizin yanındayız. Her Türk asker doğar. Devletimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için gönüllü olarak askere gitmek istiyorum" dedi.

Kürtlerden tam destek
Kürt olduğunu belirten Aziz Öztürk de Kürtçe ve Türkçe yaptığı konuşmada, harekata katılmak istediğini vurguladı. Aziz Öztürk, "Malatya Askerlik Şubesinin önünde toplandık. Asker olmak istiyoruz. Vatanımız için, namusumuz için, bayrağımız, Kürt kardeşlerimiz için, Türk kardeşlerimiz için, söz konusu vatan ise gerisi teferruattır Burada başvurumuzu yapıyoruz. Gönüllü askerlik için hazırız. Malatya hazır, Battalgazi hazır, Türkiye hazırdır” şeklinde konuştu.
Nedim Ulubaba da, "Battalgazi’nin torunları olarak, sınırda görev yapan askerlerimizin yanındayız. Her zaman bizi yanlarında bilsinler. Askere gidecek binlerce gencimiz var. Biz de gönüllü olarak askere gitmek için askerlik şubesine başvurumuzu yapıyoruz. Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız" diye konuştu.
Asker selamı veren gençler, başvurularını yapmak üzere askerlik şubesine girdi

Battalgazi’nin torunları Barış Pınarı Harekatı’na katılmak istiyor

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Dünya ikincisi Grizu-263 Erdemir’e teşekkür ettiDünya ikincisi Grizu-263 Erdemir’e teşekkür etti
Simav kestanesinde hasat erken başladıSimav kestanesinde hasat erken başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.