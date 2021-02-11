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  4. Battaniyesini kedi ile paylaşan adamın görüntüleri yürekleri ısıttı

Battaniyesini kedi ile paylaşan adamın görüntüleri yürekleri ısıttı

11.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Battaniyesini kedi ile paylaşan adamın görüntüleri yürekleri ısıttı

İstanbul Taksim'de alt geçitte yatan bir kişinin battaniyesini kediyle paylaşması yürekleri ısıttı.

Hemen her gün binlerce insanın geçiş noktası olan Taksim Alt Geçitte yerde yatan bir kişi, battaniyesini sokak kedisi ile paylaştı. Beline kadar battaniye ile örtülü kedi ile derin uykudaki kişinin bu görüntüleri yürekleri ısıttı. Kimi onları görmezden gelerek hızla uzaklaşırken kimileri de yerde yatan kediyi sevdi.

Songül Altunışık da saat 08.00 sıralarında geçerken gördüğü bu anlara duygusuz kalmadı. Altunışık, eğilerek kediyi severken kedi de battaniyesinden ayrılmadan onun sevgisine ön ayaklarını uzatarak karşılık verdi.

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Songül Altunışık, "Hayvan hakları konusunda herkese çok kızıyorum. Onların da insanlar gibi hakkı var. Hayvanların ayaklarını kesiyorlar, atıyorlar. Kedi her zaman insana enerji verir. İnsanın içindeki kötülüklerini alan bir hayvandır. Peygamber efendimizin de sevdiği bir hayvandır. Onların dilleri yok. Ben çok merak ediyorum hayvanlara işkence yapanlar nereye gidecek? Hayvan sevildiğini anladığı için hiçbir şey yapmadı. Keşke herkeste hayvan sevgisi olsa. Keşke herkes hayvanlara duyarlı olsa" dedi. Altunışık, "Bak burada kedi, dışarıda kalan kişiyi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hayvanlar çok duyarlı ama bunu bizim insanımız anlamıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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