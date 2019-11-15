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Battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara cinayetinde tanıklar dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılandığı davada, tanıklar dinlendi. Yorulmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.
Korkuteli ilçesinde oturan Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart günü, Gülova'da bir tarlada gömülü halde cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı Kandak'ın çıplak, elleri kolları ve ayaklarının da iple bağlı olduğu belirlendi. Otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
'NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM, EVLENMEK İSTİYORDU'
Duruşmada tanık olarak dinlenen Hakime O.K, Dilara Kandak'ın nasıl öldürüldüğünü bilmediğini söyledi. Dilara Kandak ile 2-3 aylık arkadaşlığının olduğunu, bu sürede eşiyle, bazen de tek başına evine gittiğini belirten Hakime O.K., "Dilara Kandak'ın husumetli olduğu bir kişi olup olmadığını bilmiyorum. Ancak evlenmek istediğini, çocuklarının velayetini alarak yeni bir hayat kurmak istediğini söylemişti. S.T. isimli bir kişiyle evlenmek istiyordu. Daha sonradan bu kişiyle evlenmekten vazgeçti" dedi.
ESKİ SEVGİLİSİ İFADE VERDİ
Duruşmada ifade veren B.Y. ise Dilara Kandak'ın eski sevgilisi olduğunu, yaklaşık 2 aylık birliktelikleri olduğunu kaydetti. Dilara Kandak'ın, arkadaşı M. Kandak'ın kız kardeşi olduğunu öğrendiğini belirten B.Y., "M. Kandak, dükkanıma aracını yıkatmaya gelen müşterimdir. Dilara'nın ağabeyi olduğunu öğrendim. Bu nedenle Dilara ile arama mesafe koydum. Önceden her gün görüşürken sonra üç günde bir görüşmeye başladım. Dilara benimle ciddi bir ilişki kurmuştu ve benimle evlenmek istiyordu. Sanıkla evlenip boşandığını sonradan öğrendim. Dilara kaybolmadan önce beni arayarak 'Bir saat işim var. Bir saat sonra görüşelim' dedi. Bir daha beni aramadı. Ben aradım ama ulaşamadım" dedi.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Sanık Ahmet Yorulmaz ise B.Y ile eski eşi arasındaki ilişkiyi bilmediğini iddia ederek, "Doğal olarak o dönemde Dilara'nın evinin anahtarının B.Y'de olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır tutukluyum. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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