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Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz olarak indirilebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Electronic Arts ve Dice işbirliğiyle geliştirilen Battlefield 1 için yayınlanan Premium Pass ücretsiz oldu. İşte ücretsiz Battlefield 1 Premium Pass hakkındaki detaylar.

Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz olarak indirilebilir

1.Dünya Savaşı’nı konu edinen Battlefield 1 geçtiğimi yıl raflardaki yerini almıştı. Atmosferi ve oynanış dinamikleriyle oyun severlerden tam not alan Battlefield 1 için 4 farklı genişleme paketi yayınlanmıştı. EA, tüm genişleme paketlerini daha uygun bir fiyata Premium Pass ile oyun severlerin beğenisine sunmuştu.

Geçtiğimiz gün Battlefield V açık betasının sona ermesiyle birlikte, Battlefield 1 Premium Pass sürpriz bir şekilde ücretsiz oldu. EA ve Dice tarafından yapılan açıklamada, Battlefield 1 Premium Pass paketinin 18 Eylül’e kadar, oyunun yayınlandığı tüm platformlarda ücretsiz olacağı belirtildi.

Premium Pass içeriği They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides ve Apocalypse genişleme paketlerini içeriyor. Bu genişleme paketleriyle birlikte oyuna yeni silahlar, yeni haritalar, yeni ordular ve yeni araçlar dahil oluyor.

Dip not olarak şunu da belirtelim. Oyun severlerin Premium Pass’ten ücretsiz olarak faydalanabilmeleri için Battlefield 1’i satın almış olmaları gerekiyor. Yani oyunu daha önce satın almış olanlara Premium Pass’i ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Oyuna sahip olmayanların ise Premium Pass’e ücretsiz olarak sahip olabilmek için, öncelikli olarak Battlefield 1’i satın almaları gerekecek.

Bir sonraki Battlefield oyunu olan Battlefield 5 20 Kasım’da raflardaki yerini alacak. Oyun, 2. Dünya Savaşı’nı konu edinecek.

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Anahtar Kelimeler:
Battlefield 1 Premium Pass teknoloji

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