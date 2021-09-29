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Battlefield 2042 açık beta tarihi açıklandı! İşte sistem gereksinimleri

29.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın merak edilen oyunlarından Battlefield 2042'nin açık beta olarak erişime açılacağı tarih belli oldu. DICE, Battlefield 2042'nin açık beta sistem gereksinimlerini de paylaştı. Peki Battlefield 2042'nin beta sistem gereksinimleri neler?

Battlefield 2042 açık beta tarihi açıklandı! İşte sistem gereksinimleri

Battlefield 2042'nin duyurusu geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Oyuncuların ilgisini çekebilecek bir fragmanla duyurulan oyun, son olarak maalesef bir erteleme ile karşı karşıya kalmış ve kasım ayına ertelenmişti. Bu haber oyuncuları iyice üzmüştü. Fakat şimdi oyunseverlere Battlefield 2042 açık beta müjdesi geldi.

BATTLEFIELD 2042'NİN AÇIK BETA TARİHİ NETLEŞTİ

DICE tarafından geliştirilen, EA (Electronic Arts) tarafından yayınlanan Battlefield 2042'nin açık beta olarak erişime açılacağı tarih açıklandı. Battlefield Twitter hesabından paylaşılan gönderiye göre oyunun açık beta süreci, 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön yüklemeler 5 Ekim'de başlayacak. Oyunu ön sipariş veren veya EA Play üyesi olan tüm oyuncular, 6-7 Ekim tarihlerinde erken erişim hakkına sahip olacak. Açık beta ise 8 Ekim’de başlayacak.

Resmi hesap, açık beta süreci için bir fragman da yayınlamış durumda.

Öte yandan, Battlefield 2042 açık beta sistem gereksinimleri de belli oldu. Ancak bu gereksinimlerin oyunun tam sürümüne ait olmadığını, açık beta için olduğunu belirtelim.

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İŞTE BATTLEFIELD 2042 BETA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 2042 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 3600
Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 560
RAM: 8 GB
VRAM: 4 GB
DirectX: 12 GB
Depolama: 100 GB

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri

Battlefield 2042 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Intel i7-4790 veya AMD Ryzen 7 2700X
Ekran kartı: NVIDIA RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XT
RAM: 16 GB
VRAM: 8 GB
DirectX: 12 GB
Depolama: 100 GB SSD

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