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Battlefield 5 Battle Royale modu 2019’a sarkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Electronic Arts ve Dice işbirliğiyle geliştirilen Battlefield 5 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Oyun için sonradan gelecek olan Battle Royale modunun tarihi belli oldu.

Battlefield 5 Battle Royale modu 2019’a sarkacak

Bilindiği üzere Electronic Arts ve Dice uzun bir süredir Battlefield 5 üzerinde çalışıyor. Aslında normal şartlarda şimdiye çoktan Battlefield V’i oynamaya başlamış olmalıydık. Fakat Dice, oyunun geliştirme aşamasındaki bazı sorunları sebep göstererek çıkış tarihini Kasım ayına kaydırmıştı. Geçtiğimiz günlerde gold statüsüne ulaşan oyunun 20 Kasım’da çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Gerek EA’in gerekse de Dice’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, Battlefield 5’in çıkışında bazı modlar olmayacak. Bu modlar sonradan belirli aralıklarla oyuna eklenecek.

Oyun severlerin büyük bir merakla bekledikleri BF5’in Battle Royale modu Firestorm da çıkış tarihinden sonra yapıma eklenecek olan içerikler arasında yer alıyor.
EA, Firestorm modu için Criterion Games’i görevlendirmiş ve oyun severlere şimdiye kadar görmedikleri bir deneyimin sözünü vermişti. Dolayısıyla EA tarafından yapılan bu açıklamalar, oyun severlerdeki beklentileri de hayli yükseltmiş durumda. Peki BF5 için Battle Royale modu ne zaman gelecek?

EA tarafından yayınlanan resmi takvime göre, Firestorm modu Mart 2019’da oyun severlerin beğenisine sunulacak. Aynı şekilde Battlefield V’in co-op modu Combined Arms da Firestorm ile aynı ay içerisinde oyuna eklenmiş olacak.

Görünen o ki Battle Royale modu için Battlefield 5 almayı düşünenlerin Mart ayına kadar sabretmeleri gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Battlefield 5 Battle Royale

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