Battlefield 5 Battle Royale modu 2019’a sarkacak

Bilindiği üzere Electronic Arts ve Dice uzun bir süredir Battlefield 5 üzerinde çalışıyor. Aslında normal şartlarda şimdiye çoktan Battlefield V’i oynamaya başlamış olmalıydık. Fakat Dice, oyunun geliştirme aşamasındaki bazı sorunları sebep göstererek çıkış tarihini Kasım ayına kaydırmıştı. Geçtiğimiz günlerde gold statüsüne ulaşan oyunun 20 Kasım’da çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Gerek EA’in gerekse de Dice’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, Battlefield 5’in çıkışında bazı modlar olmayacak. Bu modlar sonradan belirli aralıklarla oyuna eklenecek.

Oyun severlerin büyük bir merakla bekledikleri BF5’in Battle Royale modu Firestorm da çıkış tarihinden sonra yapıma eklenecek olan içerikler arasında yer alıyor.

EA, Firestorm modu için Criterion Games’i görevlendirmiş ve oyun severlere şimdiye kadar görmedikleri bir deneyimin sözünü vermişti. Dolayısıyla EA tarafından yapılan bu açıklamalar, oyun severlerdeki beklentileri de hayli yükseltmiş durumda. Peki BF5 için Battle Royale modu ne zaman gelecek?