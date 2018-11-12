Battlefield 5 için nefes kesen çıkış videosu!

FPS tarafında oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Battlefield, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. 2. Dünya Savaşı’nı konu edinecek olan Battlefield 5, normal şartlarda geçtiğimiz Ekim ayındBattlefield 5 için nefes kesen çıkış videosu!

Electronic Arts ve DICE işbirliğiyle geliştirilen Battlefield 5 için merakla beklenen çıkış videosu sonunda yayınlandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

FPS tarafında oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Battlefield, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. 2. Dünya Savaşı’nı konu edinecek olan Battlefield 5, normal şartlarda geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulacaktı. Fakat geliştirme sürecinde karşılaşılan aksiliklerden ötürü, oyunun çıkış tarihi 1 ay sonrasına yani 20 Kasım’a ertelenmişti.

Dice tarafından yapılan açıklamada, oyunu tam anlamıyla hazır hale getirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve yaşanan gecikmeden ötürü oyun severlerden özür dilenmişti.

Nitekim kısa süre önce Battlefield V’in gold statüsüne ulaştığı, yani yapım aşamasının tamamen sona erdiği duyuruldu. Artık PC ve konsollara konuk olmak için gün sayan Battlefield V’ten bir video daha geldi.