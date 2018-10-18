Battlefield 5 için senaryo modu videosu yayınlandı

Battlefield serisi geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde 1. Dünya Savaşı’nı konu edinen enfes bir yapımla karşımıza çıkmıştı. Bugüne kadar 1. Dünya Savaşı’nı konu edinen böylesine kapsamlı bir yapımla karşılaşmamıştık. O dönemdeki silahların ve teknolojilerin çok eski olması, yapımcıları bu tarihi gerçeklikten uzak tutuyordu. Fakat EA ve Dice risk alarak 1. Dünya Savaşı’nı tema olarak seçti. Nitekim alınan riske değdi ve Battlefield 1 oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.
Bu tempoyu bozmak istemeyen Dice, hemen modern dünya temasına dönmek yerine bir süre daha geçmişte kalmayı tercih etti. Nitekim duyurulan Battlefield 5’in 2. Dünya Savaşı’nda geçeceği açıklanmıştı.
Dice, tek düze bir senaryo yerine aynı Battlefield 1’de yaptığı gibi savaşın önemli anlarına odaklanan, farklı bölgelerde geçen bir senaryo modu yapmayı tercih etti. Nitekim Battlefield 5’te yer alacak olan senaryo modu, büyük oradan Battlefield 1’e benzeyecek. Peki bu modda bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?
EA ve Dice tarafından geliştirilen Battlefield V için geçtiğimiz gün yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan video oyunun senaryo moduna odaklanıyor.
Bu videoya buradan göz atabilirsiniz
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