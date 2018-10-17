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Battlefield 5 nefes kesen hikaye fragmanı geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici DICE, Battlefield V'in tek oyunculu modu Savaş Hikayeleri için tanıtım videosu yayınladı.

Battlefield 5 nefes kesen hikaye fragmanı geldi!

Battlefield V’teki tek oyunculu War Stories ile 2. Dünya Savaşı’nın bilinmeyen hikayelerini keşfedeceğiz. Nordlys’de Norveç’teki Alman işgaline karşı direnirken, Under No Flag’de beklenmeyen bir İngiliz asker olarak düşman hatlarının arkasını sabote edeceğiz.

Tirailleur’de hiç görmediğimiz evimiz için savaşacak ve The Last Tiger’da (Aralık’ta yayınlanacak) savaşı sorgulayan Tiger I ekibine katılacağız. Sistem yine Battlefield 1'de olduğu gibi işleyecek.

Battlefield 5 nefes kesen hikaye fragmanı geldi! İzlemek için tıklayınız

Bölünmüş hikayeler şeklinde bizlere sunulacak ana senaryo. Böylelikle farklı yerlerde farklı karakterlerin hikayelerine kulak verebileceğiz.

Call of Duty: Black Ops 4'ün sert çıkışı ile beraber gümbür gümbür gelen Battlefield 5, Bu yılın en iddialı oyunlarından biri. Özellikle PC sürümünde NVIDIA ile yaptığı iş ortaklığı sonucu üst düzey bir oyun deneyimi sunan DICE ekibi, iyi bir iş çıkarmışa benziyor.

Bakalım oyun çıkışı ile beraber büyük bir ilgi yakalayabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz. Battlefield V 20 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Battlefield oyun

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