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Battlefield 5 sistem gereksinimleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Electronic Arts ve Dice işbirliğiyle geliştirilen Battlefield 5 için resmi sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Battlefield 5 sistem gereksinimleri.

Battlefield 5 sistem gereksinimleri

EA ve Dice işbirliğiyle geliştirilen Battlefield 5, 20 Kasım’da raflardaki yerini alacak. Bilindiği üzere Battlefield V normalde 20 Ekim‘de yayınlanacaktı. Fakat teknik sorunlar gerekçe gösterilerek çıkış tarihi 1 ay sonraya ertelenmişti.

Oyunun çıkışına sayılı günler kala PC oyuncularının merakla bekledikleri Battlefield 5 sistem gereksinimleri listesi de yayınlandı.

Battlefield 5 sistem gereksinimleri listesine baktığımızda oyunun ortalama bir PC’de rahatlıkla çalışacağını görüyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Battlefield 5 için yayınlanan PC sistem gereksinimleri tablosu ile başbaşa bırakalım.

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
İşlemci: AMD FX-8350 veya Core i5 6600K
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GTX 1050 / GTX 660 2GB / RX 560 / HD 7850 2GB
Sabit Disk Alanı: 50GB

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi
İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790 veya eşdeğer
RAM: 12GB
Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / RX 580 8GB
Sabit Disk Alanı: 50GB
DirectX Raytracing için Önerilen
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi (1809)
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700 / Intel Core i7 8700
RAM: 16GB
Ekran Kartı: RTX 2070
Sabit Disk Alanı: 50GB

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Anahtar Kelimeler:
Battlefield oyun

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