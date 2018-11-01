Battlefield 5 sistem gereksinimleri açıklandı!

DICE, Battlefield 5 final sürümünün resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Yapım bu ay ortasında çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Call of Duty BO4'ün aksine içerisinde hikaye modunu da barındıran Battlefield 5, bu seneye damgasını vuran yapımlardan biri olarak karşımıza çıkacak.

Sistem gereksinimleri aşağıda üç ana başlık altında verilmiştir.

Minimum:

İS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci: AMD FX-8350 veya Core i5 6600K

RAM: 8GB

Ekran Kartı: GTX 1050 / GTX 660 2GB / RX 560 / HD 7850 2GB

Sabit Disk Alanı: 50GB

Önerilen:

İS: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi

İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790 veya eşdeğer

RAM: 12GB

Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / RX 580 8GB

Sabit Disk Alanı: 50GB

DirectX Raytracing için Önerilen:

İS: 64-bit Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi (1809)

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700 / Intel Core i7 8700

RAM: 16GB

Ekran Kartı: RTX 2070

Sabit Disk Alanı: 50GB

Battlefield 5 20 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

