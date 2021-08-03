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Battlefield V ücretsiz oldu! Battlefield 5 ücretsiz olarak nasıl alınır?

03.08.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, Battlefield V'i ücretsiz hale getirdi. Geçtiğimiz hafta Battlefield 1'i ücretsiz yapan şirket, bu hafta Prime üyelerine özel Battlefield V'i de ücretsiz olarak sundu. Peki Battlefield 5 ücretsiz olarak nasıl alınır?

Battlefield V ücretsiz oldu! Battlefield 5 ücretsiz olarak nasıl alınır?

Amazon, ücretsiz Battlefield oyunları sunuyor. Geçtiğimiz hafta Battlefield 1'i ücretsiz yaparak oyunculara sunan Amazon, şimdi ise yine Prime üyelerine özel olarak bir Battlefield oyununu daha ücretsiz yaptı. Eğer Amazon Prime üyeliğiniz varsa artık sizin için Battlefield 5 ücretsiz.

AMAZON'DA BATTLEFIELD V ÜCRETSİZ

Battlefield V'in ücretsiz olacağı esasında daha önce açıklanmıştı. Takvimlerin 2 Ağustos'u göstermesiyle birlikte ise Battlefield serisinin en dikkat çekici oyunlarından biri olan Battlefield V ücretsiz hale geldi. Ancak oyunun ücretsiz olmasıyla birlikte Prime üyeleri "Battlefield V ücretsiz olarak nasıl alınır?" sorusunu sormaya başladı. Bunun için yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

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BATTLEFIELD V ÜCRETSİZ OLARAK NASIL ALINIR?

  • Amazon Prime Gaming'in Battlefield V için hazırladığı sayfaya gidin ve Prime hesabınızla oturum açın. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
    BAĞLANTI İÇİN TIKLAYIN
  • Karşınıza çıkan "Şimdi talep et" seçeneğine tıklayın.
  • "Kod talep edin"e tıklayın. Karşınıza bir kod çıkacak.
  • Çıkan kodu kopyalayın ve Origin uygulamasına gidin. Origin uygulaması yüklü değilse buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
  • Origin uygulamasına giriş yaptıktan sonra Origin'in üstünde yer alan menüye gelin ve Origin> Redeem Product Code (Ürün Kodunu Kullan) yolunu izleyin.
  • Açılan kutucuğa kopyaladığınız kodu girin.
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Bilgisayar için:

  • Oyunu eklemek istediğiniz EA hesabı ile giriş yapın.
  • Origin menüsüne tıklayın.
  • Redeem Product Code (Ürün Kodunu Kullan)'ı seçin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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