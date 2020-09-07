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  4. Batuhan Çakal cinayetiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Batuhan Çakal cinayetiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 18 yaşındaki Batuhan Çakal’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Gece saat 00.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 sokakta, bir minibüsten açılan ateş sonucu ağır yaralanan Batuhan Çakal (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 18 yaşındaki Batuhan Çakal’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Gece saat 00.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 sokakta, bir minibüsten açılan ateş sonucu ağır yaralanan Batuhan Çakal (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisi T.O.’nun da ifadelerinden yola çıkarak, olay anında minibüsü M.Ş. isimli şahsın kullandığını belirledi. M.Ş. de polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler
Emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlanan T.O. ve M.Ş., adliyeye sevk edildi. Cinayetin şüphelisi T.O’nun emniyetteki ilk ifadesinde, "10 gün önce kavga etmiştik, beni hafif şekilde bıçaklamıştı. Ben de dolmuşla Batuhan’a doğru yaklaştım. Önce havaya ateş ettim, daha sonra da ona ateş ettim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Olaydan sonra ne yapacağımı bilemeyip, panik yaptım ve kaçtım" dediği öğrenilmişti.

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