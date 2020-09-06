Batuhan Ekşi'nin yeni imajı olay oldu! Bıyık bıraktı

Oyuncu Batuhan Ekşi'nin Çeşme tatili devam ediyor. Önceki gün Ekşi ve sevgilisi The Of Beach Momo'da görüntülendi. Yeni sinema filmi için bıyık bırakan oyuncu, sevgilisi ile birlikte beach’te şezlonglarına yerleştikten sonra restoran kısmına geçerek yemek yediler.

Ekşi ile sevgilisi daha sonra şezlongları geçerek güneşlenirken akşama doğru denize giren iki sevgilisi bol bol yüzdüler.

Denizden çıktıktan sonra duş alan sevgilisini öpen Ekşi, objektiflere yansıdı. İkili daha sonra kendilerine ayrılan yerlerine giderek zaman geçirdiler. (Magazinburada)

