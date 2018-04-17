MAGAZİN

Batuhan Ekşi'ye hırsızlık şoku

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Son olarak "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mustafa karakterine hayat veren oyuncu Batuhan Ekşi, hırsızlık şoku yaşadı

Batuhan Ekşi'ye hırsızlık şoku

Yaklaşık 1 ay önce Caddebostan'dan Moda'ya taşınan Batuhan Ekşi'nin geçen hafta sonu evinin otoparkında bulunan aracı soyuldu. Aracının camı kırılan oyuncunun saati ve bilgisayarının çalındığı öğrenildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran oyuncunun ifadesi ve olay yeri incelemesinin ardından hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis çevredeki kamera kayıtlarını topladı.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Batuhan Ekşi'nin şikayetçi olduğu hırsızların kısa sürede eşgalleri belirlendi. Polis, şimdi hırsızları arıyor. Oyunculuğa 2011 yılında "Sihirli Annem" dizisiyle başlayan Batuhan Ekşi, daha önce "Medcezir", "Yaz'ın Öyküsü" ve "İntikam" gibi popüler dizilerde de rol almıştı. (MedyaTava)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalbimdeki Deniz batuhan ekşi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 10 yıl kaçamağı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 10 yıl kaçamağı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Neşe Sapmaz: Tehdit etti yine de şikayetçi oldum

Neşe Sapmaz: Tehdit etti yine de şikayetçi oldum

İşte Burcu Esmersoy'un ablası

İşte Burcu Esmersoy'un ablası

Şeyma Subaşı dayanamadı yorum yaptı

Şeyma Subaşı dayanamadı yorum yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.