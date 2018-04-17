Batuhan Ekşi'ye hırsızlık şoku

Yaklaşık 1 ay önce Caddebostan'dan Moda'ya taşınan Batuhan Ekşi'nin geçen hafta sonu evinin otoparkında bulunan aracı soyuldu. Aracının camı kırılan oyuncunun saati ve bilgisayarının çalındığı öğrenildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran oyuncunun ifadesi ve olay yeri incelemesinin ardından hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis çevredeki kamera kayıtlarını topladı.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Batuhan Ekşi'nin şikayetçi olduğu hırsızların kısa sürede eşgalleri belirlendi. Polis, şimdi hırsızları arıyor. Oyunculuğa 2011 yılında "Sihirli Annem" dizisiyle başlayan Batuhan Ekşi, daha önce "Medcezir", "Yaz'ın Öyküsü" ve "İntikam" gibi popüler dizilerde de rol almıştı. (MedyaTava)