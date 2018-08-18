Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Adapazarı'nda geçen Salı günü Sakarya Nehri'nin kenarına arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini yitirip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler tarafından aranan gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset, AFAD ekibince botla kıyıya getirildi.

Batuhan Çelik'in kaybolduğu günden beri nehir kenarında AFAD'ın kurduğu çadırda bekleyişini sürdüren aile ise acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu.





