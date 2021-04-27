Batuhan Karacakaya ve Melis Sezer arasında ne oluyor?

'Survivor 2021'de ünlüler takımı yarışmacıları Melis Sezer ile Batuhan Karacakaya arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. İkilinin açıklamalarındaki 'sevgili tribi' detayı dikkatlerden kaçmadı.

Batuhan, "Artık dayanamayacağım, söyleyeceğim. Çünkü böyle bir şey olmaz. Melis, birleşme partisinden beri konseylerde Batuhan ismini ağzından düşürmüyor. Benimle sürekli bir derdi var. Bunun sebepleri var. İsmail abi de söylüyor; aranızdaki tartışma anlamsız. Saçma bir tartışma" dedi.

"BİZ SEVGİLİ MİYİZ?"

Melis'e tepkisini sürdüren ünlü oyuncu, "Bomboş bir kavga. Bu saatten sonra hiç çekinmeden de söylerim. Vay efendim 'birleşme partisinde sen Aleyna'lar ile nasıl arkadaş olursun?' Niye olmayayım? Yeni tanıştık. Poyraz'larla da yeni arkadaş oldum... Vay efendim 'sen Ayşe ile nasıl anlaşırsın?'. 'Böyle bir şey olamaz, şaka yapıyor herhalde' diyorum. Biz sevgiliyiz falan sanıyorum herhalde. Bildiğin sevgili tribi yiyorum yani."

Adada takım arkadaşı Sergen'le sohbet eden Melis ise "Bana ne dedi biliyor musun? Onun için telikeliymişim. Onu kötü duruma sokuyormuşum, zarar veriyormuşum. Bunları nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bütün ağır ithamları o bana kullandı. Tek başıma kalmaya çalıştığım bir yerde ağlıyorum, bana 'prim yapmaya çalışıyorsun' diyor" ifadelerini kullandı.