Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Survivor 2021'de yarışarak şöhretine şöhret katan Batuhan Karacakaya ve son dönemlerde Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Miray Daner'in, kariyerlerinin ilk yıllarında aynı filmde oynadıklarını biliyor muydunuz?

2009 yılında çekilen ve yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu Dersimiz: Atatürk filmi, kadrosunda birçok çocuk oyuncu barındırıyordu. Bunlardan ikisi ise, şimdilerde magazin aleminin en çok konuşulan isimlerinden olan Batuhan Karacakaya ve Miray Daner idi.

Batuhan Karacakaya, filmde 'Mert' karakterine hayat veriyordu.

Miray Daner ise Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırıyordu.

Batuhan Karacakaya sonrasında Aşk-ı Memnu ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi birçok güçlü yapımda yer aldı.

Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Karacakaya, başarılı performansı ve kendine özgü karakteriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Miray Daner ise Papatyam ve Zil Çalınca gibi yapımlarda oynadı.

Daner'in çıkış noktası, Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği 'Hilal' karakteriyle oldu.

Miray Daner, şimdilerde Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinde rol alıyor.

Batuhan Karacakaya'nın ise 2022 yılında Survivor All Star'a katılacağı konuşuluyor.





