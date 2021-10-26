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Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

26.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kameralarla çocuk yaşta tanışan ve şimdilerde magazin gündeminin önemli isimlerinden olan Batuhan Karacakaya ve Miray Daner'in yıllar önce aynı filmde oynadığı ortaya çıktı.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Survivor 2021'de yarışarak şöhretine şöhret katan Batuhan Karacakaya ve son dönemlerde Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Miray Daner'in, kariyerlerinin ilk yıllarında aynı filmde oynadıklarını biliyor muydunuz?

2009 yılında çekilen ve yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu Dersimiz: Atatürk filmi, kadrosunda birçok çocuk oyuncu barındırıyordu. Bunlardan ikisi ise, şimdilerde magazin aleminin en çok konuşulan isimlerinden olan Batuhan Karacakaya ve Miray Daner idi.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Batuhan Karacakaya, filmde 'Mert' karakterine hayat veriyordu.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı dizide! Görenler şoke oldu!

Miray Daner ise Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırıyordu.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Batuhan Karacakaya sonrasında Aşk-ı Memnu ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi birçok güçlü yapımda yer aldı.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Karacakaya, başarılı performansı ve kendine özgü karakteriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Miray Daner ise Papatyam ve Zil Çalınca gibi yapımlarda oynadı.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Daner'in çıkış noktası, Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği 'Hilal' karakteriyle oldu.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Miray Daner, şimdilerde Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinde rol alıyor.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

Batuhan Karacakaya'nın ise 2022 yılında Survivor All Star'a katılacağı konuşuluyor.

Batuhan Karacakaya ve Miray Daner aynı projede! Görenler şoke oldu!

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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakaya Miray Daner
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