İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde ABD’nin Türkiye’den taleplerine yer verdi. Yaşar, S-400 takvimi ve F-35 ile ilgili merak edilen hususları da köşesine taşıdı.

Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı şöyle:

"Türk-Amerikan ilişkileri hep fırtınalı dönemler yaşadı..

Yeni değil..

Türkiye, Johnson mektubu ile açıkça ve çirkin bir dille tehdit edilmişti..

1950’lerden beri 70 senedir ilişkilerin yönünü, dozunu hep Washington belirledi..

Bizimkisi ‘tek taraflı bir aşk hikâyesine’ benziyor..

ABD parmak sallar, tehdit eder ve ambargo uygular..

Stratejik ortaklık onlar için tam da bu demek..

Çekiç güçten beri PKK’nın desteklenmesi mesela..

FETÖ konusu..

Menbiç’te 3 yıldır devam eden oyalamaca..

Yine masada irili ufaklı önemli başlıklar var..

Yaz aylarının sıcak geçeceğini şimdiden görebiliyoruz.. ABD, TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

1- İran ambargosuna kayıtsız şartsız uy.. Bir damla petrol veya doğalgaz alma..

2- S-400 alımını hemen iptal et.. (Komisyon filan kurulmasına gerek yok)

3- İsrail ile iyi geçin.. Yakında İsrail-Filistin barış planı açıklanacak.. Sesini çıkarma..

4- Suriye’de güvenli bölge ABD kontrolünde olacak.. YPG ile çalışacağız.. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Motosiklet eğitmen adaylarına ileri sürüş teknikleri Trabzon’da 20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivalinin açılışı yağmur altında yapıldı

TÜRKİYE, ABD’DEN NE İSTİYOR?

1- İran benim komşum.. Diğer ülkelerden farklıyız.. Boru hattı var.. Anlaşmalar var.. Muafiyet devam etsin..

2- S-400 konusunda komisyon kuralım.. Her şeyi tartışalım, konuşalım.. Endişelerinizi giderelim..

3- Menbiç sözünü artık tut.. Suriye’de güvenli bölge tamamen Türkiye’nin kontrolünde olmalı..

4- Hiç olmazsa FETÖ dosyasının kapağını bari kaldır..

İki taraf da, ne bir adım geri, ne de bir adım ileri kıpırdıyor..

Ama her şeye rağmen hatlar açık.. S-400’LER 3’ÜNCÜ BİR ÜLKEYE Mİ GİDECEK?

Böyle bir bilgi elimizde yok..

Sorduk araştırdık:

-“Anlaşmaya göre ilk parti S-400’ler temmuz ayında teslim edilecek.. 3’üncü ülkeye gönderilmesi hiç konuşulmadı..”

-“Rusya ile yaptığımız anlaşma açık.. Teknoloji transferi gerçekleştirilecek.. Bu konu imza ile güvence altına alınmış durumda..”

Evet işin ABD boyutu var ama birileri ‘Rusya nasıl olsa cebimizde’ sanıyor..

Böyle bir durum yok..

Yeri gelmişken belirtelim..

Rusya ile çalışmak, anlaşmak hiç de kolay değil..

5’inci nesil savaş uçağı konusunda Rusya kaynaklı haberler çıkıyor..

Ulaştığımız bilgilere göre;

Bu konuda ne Rusya ne de Çin ile herhangi bir ‘irtibat’ ve ‘görüşme’ oldu..