İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde 52 bin belgedeki CHP-HDP-FETÖ örtüşmesine dikkat çekti. Yaşar, "CHP, FETÖ’yü mü aklayacak?" sorusuna cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı ise şöyle:

"Zaman hızla akıp geçiyor..

24 Haziran seçimleri sanki dün yapıldı..

Türkiye yeniden sandığa gidiyor..

31 Mart’a şunun şurasında kaç gün kaldı..

Ardından uzun bir seçimsizlik dönemi bizleri bekliyor..

Yapacak çok iş var..

Ama karanlık ajandaları olanlar da hazırda bekliyor:

Karıştırmak.. Korku salmak.. Sokağı hareketlendirmek için.. TAM 52 BİN BELGEDE CHP, HDP VE FETÖ ÖRTÜŞMESİ

Yapılan siyasi araştırmalar var..

Analizler ortaya konuldu..

Kitap hâline getirilen bir çalışmadan söz ediyoruz..

1 değil 10 değil 100 değil..

Tam 52 bin belge, bilgi konuşma metni, sosyal medya mesajı incelendi..

17-25 Aralık’tan beri CHP, FETÖ ve HDP arasındaki iş paylaşımı deşifre edildi:

-Söylem birliği var..

-Birlikte hareket ediş var..

-Kol kola yürüyüş var..

Var da var..

Şimdilerde bu birlikteliğe İYİ Parti de eklemlendi..

BAKIN FETÖ NEYE SOYUNDU?

İçeride beli kırılan FETÖ dışarıdan tweetleri katlamayı sürdürüyor..

17-25 Aralık ve 7 Şubat saldırısı ile başlayan bir süreç var..

15 Temmuz darbe girişimi ile taçlandırılmak istendi..

Darbenin tiyatro, Adil Öksüz’ün de MİT elemanı olduğunu kim söyledi?

-FETÖ

-CHP

-HDP

-Kandil SURİYELİ SEÇMEN OY KULLANACAK

Yapılan yine aynı..

FETÖ “Hayır” cephesinin değirmenine yine su taşıyor:

-“Binlerce sahte seçmen oluşturuldu”..

-“Seçmen listeleri maniple edilecek”..

-“Suriyeliler oy kullanacak”..

Şimdilerde bunlara bir de domates, biber ve patlıcan eklemlenmiş durumda..

Tanzim satışla oyun bozuldu..

Şimdi de “kuyruk”lu yalanla kaşımak isteyenler çıktı piyasaya..

“Sivri biber” deyince;

19 sene önce dönemin Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel’in söylediklerini hatırladım:

-“Çıkartalım bu sivri biberi enflasyon sepetinden..” SOKAK ÇAĞRISINI REDDETTİLER

24 Haziran 2018 gecesi yaşananlar unutulmadı:

CHP kaybettiğini anlayınca sokak çağrısı yapmadı mı?

Aradaki oy farkının 10 milyonu aştığı saatlerde hem de..

Halkı YSK önünde toplanmaya davet ettiler..

Ama parti yönetiminden gelen "ardışık çağrılar" CHP seçmeni tarafından reddedilmişti..