İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine Kandil operasyonunun perde arkasını taşıdı. Yaşar, "Nevruz kutlaması neden yapılmadı?" sorusunu gündeme taşırken, terörle kaynağında mücadele konseptinin meyvelerinin toplandığına dikkat çekti. Humint istihbaratının sonuçlarını anlatan Yaşar, PKK’nın bitişini yazısına taşıdı.

Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı şöyle:

"Operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan TGRT yayınında açıklamıştı..

Türkiye, terör yuvalarını, teröristleri bir bir imha ediyor..

Sınırlarının çok ötesine mesafe tanımaksızın 200-250 kilometre içeri girip istediğini alabiliyor..

ABD’Yİ KISKANIRDIK

Amerika ve İsrail’in terör operasyonlarını gıpta ile izlemez miydik?

“Vay be adamlara bak.. Ne kadar güçlüler” dediğimiz günler..

Bu kapasite, kabiliyet artık Türkiye tarafından da kullanılabiliyor..

Biz, günlük hayatımıza devam ederken MİT ve TSK bir sonraki adımı planlıyor..

Hemen belirtelim ki; PKK’ya Kandil’de operasyon haberlerini daha sık duyacağız..

KANDİL OPERASYONUNUN PERDE ARKASI

Önce operasyon nasıl gerçekleşti o detaylara bakalım:

Bir defa o 4 terörist; görüntülerini izlediğimiz o araç içinde vurulmadı..

MİT, Rıza Altun’un Kandil’in İran sınırına yakın bir köyde toplantı yapacağını biliyordu..

Bir süredir de Altun’u takip ediyordu..

Rıza Altun, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş araba ile dağ yolundan toplantı evine seyir hâlindeydi..

Kandil Bölge sorumlusu Mikail Özdemir de köydeki evde bu üç kişiyi bekliyordu..

Yerel unsurlardan alınan bilgilerin, teknik istihbaratla örtüşüp örtüşmediğine bakıldı..

Sivil kayıp olmaması için defalarca kontroller yapıldı..

Burada parantez açmakta yarar var:

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında bırakın ölmesini, bir sivilin burnu dahi kanamadı..

Türkiye ‘siviller’ konusunda çok hassas..

Kandil Abu Bakra köyü operasyonunda;

-İHA ve SİHA’lar..

-İstihbarat uçakları..

-Uydu teknolojisi..

-Yerel istihbarat unsurları..

Aktif olarak kullanıldı..

Hiçbir şey şansa bırakılmadı..

Bırakılamazdı zaten..

Hem araç hem de ev ayrı ayrı da vurulabilirdi..

4 terörist bir araya gelince F-16’lar devreye girdi ve işi bitirdi..

F-16’ların o evin tepesine kadar gelmesine gerek yok..

80-100 kilometre uzaktan yerli lazer güdümlü füzeler kullanılarak operasyon tamamlandı..

Özetle; havaya uçurulan ev MİT’in takibindeydi..

Ve toplantı günler öncesinden haber alınmıştı..

21 Mart Perşembe günü önemli bir başarıya imza atıldı..