İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, köşesinde Türkiye ittifakına yer verdi. Yaşar, "Cumhur’un alternatif mi? MHP ne diyecek, AK Parti ne cevap verecek?" sorularına cevap aradı. Batuhan Yaşar, köşesinde Sincar’dan paketlenen 4 PKK’lı ile ilgili detaylara da yer verdi.

Batuhan Yaşar’ın "Türkiye ittifakının şifreleri ve Sincar paketi" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"İnternet, sosyal medya ve bazı haber siteleri çok hareketlendi..

“Cesaretlendirilenler” var yine..

Ne yapmak istedikleri görülebiliyor..

Garip garip bağlantılar kuruluyor..

Ankara ve İstanbul sonuçları üzerinden bir yerlere varılmak isteniyor..

Türkiye gündemi hem hızlı hem de hareketli..

Biz haberciler için konu bulmak hiç dert değil..

Medya da çok çeşitlendi..

Konvansiyonel medya çok gerilerde kaldı hatta.. “MHP NE DİYECEK? AK PARTİ NE CEVAP VERECEK?”

Bir taraftan da Cumhur İttifakı kaşınıyor..

Aynı 31 Mart öncesinde olduğu gibi..

AK Parti ve MHP seçimlere birlikte sokulmak istenmemişti..

Oyun son anda bozuldu..

Yine aynı..

Cumhur İttifakı’nda gedik açılırsa, işlem neredeyse tamamlanmış olacak..

Cumhurbaşkanı “Türkiye ittifakı” diyor..

Bin tane soru peş peşe geliyor:

-“Cumhur İttifakı’na alternatif mi?”

-“Şöyle mi, böyle mi?”

AK Parti ve MHP iki ayrı parti..

Farklı politikalarının olmasından doğal ne olabilir ki?

Her konuda yüzde yüz aynı düşünseler zaten tek çatı altında olurlardı.. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Musiki Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirdi Rize yaylalarında bahar temizliği

S-400 KRİZİ NİYE ÇIKTI?

Sürekli yazıyoruz, çiziyoruz..

Türkiye 15 Temmuz sonrası güvenlik paradigmalarını kökten değiştirdi..

Hatta bugün ABD ile S-400 ve F-35 krizini tam da bu yüzden yaşıyoruz..

Rusya, Çin ve Almanya bile ABD ile restleşemezken..

Türkiye bu kavgayı niye veriyor?

Sebebi belli..

Ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için..

S-400 için “acil ihtiyaç” tabiri laf olsun diye kullanılmadı.. “MİLLİ GÜÇ” BAŞARDI!

-15 Temmuz darbe girişimini kimler gerçekleştirdi?

Uluslararası konsorsiyum FETÖ’ye ihale etti..

Devlet içindeki FETÖ yapılanmasının tüm izlerinin silinmesi bu yüzden önemli..

O irtibatın tam anlamıyla kesilmesi şart..

Damdan düşmeyince veya yağmurda ıslanmayınca bu işler pek de kavranamıyor..

Bizler pek göremesek de terörle mücadelede çok hareketli günlerden geçiyoruz..

-Kamu diplomasisi..

-Arka kapı diplomasisi..

-Ve sahadaki operasyonlar.. Yurt içi-yurt dışı da fark etmiyor..

Geçmişte PKK ile mücadelede F-16’ların Kandil’deki mağaraları vurduğu haberlerini duyardık..

Dar kapsamlı ve cılız dokunuşlar..

Lakin son dönemde çok farklı gelişmeler oluyor..

-PKK ve Kandil darmadağın edildi..

-Terör örgütünün kırsal kadrosu marjinal hâle getirildi..

-Terörist sayısı sadece birkaç yüzle ifade edilebilen seviyelere indirildi..

Sadece bu da değil..

-Terör örgütleri FETÖ ve PKK yurt içi ve yurt dışında da yakın takibe alındı..

Ya bulundukları yerde imha edildiler ya da paketlenerek yurda getirildiler..

Bütün bunlar nasıl mı başarıldı?

Bu sorunun cevabı çok önemli..

Sürekli terörü konuşan, morali yerle bir olmuş Türkiye vardı..

Türkiye’nin kurumları kendi aralarındaki rekabetten ve mücadeleden kurtarıldı..

Millî güçler bir araya getirildi..

-Bunu kim sağladı?

Sezar’ın hakkı Sezar’a.. Recep Tayyip Erdoğan..

Millî gücü konsolide etmeyi başardı..

GÜNDEMİ KURUMLAR ARASI ÇATIŞMALAR BELİRLERDİ

Geçmişi ne de çabuk unutuyoruz..

Cumhurbaşkanı, Hükûmet, Genelkurmay..

MGK, Anayasa Mahkemesi, YÖK..

Hepsi birbiri ile kavga içindeydi..

-12 Eylül anayasası millî gücü birleştirmek için değil bölmek için yazılmıştı..

-Her kurum ayrı bir otorite ve karar verici olarak kurgulanmıştı..

İşte bu yüzden Türkiye yıllarca patinaj yaptı..

PKK bile 12 Eylül sonrasında palazlandı..

Diyarbakır cezaevinde yaşananlar terör örgütünü iyice güçlendirdi..

Başörtüsü konusu aynı şekilde..

Devlet halkını kendi eliyle uzaklaştırdı, nefret eder hâle getirdi..

Bunları ne de çabuk unuttuk.. SAVUNMA-İÇİŞLERİ VE MİT

Cumhurbaşkanı “Türkiye ittifakı” diyerek ne demek istedi?

Bir defa bu, Cumhur İttifakı’nın alternatifi değil..

“Millî Güç” kavramı Türkiye ittifakını da içinde barındırıyor..

-“Millî Güç” ne demek?

1-“Millî Savunma Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı ve MİT’in başını çektiği kurumların birbirini tuzağa düşürmeden Türkiye çıkarları için güç birliği yapması..”

2-“Terörden ve dış dayatmalardan uzaklaşmış, millî çıkarları doğrultusunda karar verebilen çekim gücü..”

3-“Siyasetin de bu anlamda bir araya gelmesi.. Türkiye ittifakı etrafında birleşmesi..”