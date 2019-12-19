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Batuhan Yaşar’a ’Yılın Habercisi’ ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

Çankırı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği (Çankırı-Bir) tarafından İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a “Alanında Yılın En İyi Habercisi ve Gazetecisi” ödülü verildi.Çankırı-Bir tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen törende alanlarında en iyi olanlara ödül verildi.

Batuhan Yaşar’a ’Yılın Habercisi’ ödülü

Çankırı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği (Çankırı-Bir) tarafından İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a “Alanında Yılın En İyi Habercisi ve Gazetecisi” ödülü verildi.
Çankırı-Bir tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen törende alanlarında en iyi olanlara ödül verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Çankırı-Bir yönetimi adına açılış konuşmasını yapan İsmail Akbıyık, "Çankırı-Bir kurulduğu günden bu yana Çankırımızın birlik ve beraberliğine katkı sunmuş ve sunmaya da devam edecektir. Çankırı ve Çankırılı demek vatan, millet, bayrak, ezan demektir. Çankırı her zaman bu ülkenin kardeşlik temsilcisi olmuştur" dedi.
Alanlarında başarılı olanlara ödüllerinin verildiği gecede İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar “Alanında Yılın En İyi Habercisi ve Gazetecisi” ödülüne layık görüldü. Ödülü Batuhan Yaşar adına İhlas Haber Ajansı Ankara Müdürü Bayazit Cebeci aldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in yanı sıra birçok milletvekili, iş adamı ve sporcu katıldı.

Batuhan Yaşar’a ’Yılın Habercisi’ ödülü

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