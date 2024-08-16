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Batum nerede? Batum'a nasıl gidilir? Batum yol tarifi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.08.2024 17:35
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Batum, Türkiye'ye yakınlığı sayesinde oldukça dikkat çeken bir şehirdir. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayanların sıkça ziyaret ettiği Batum, Türkiye açısından büyük ilgi uyandıran bir kenttir. Osmanlı, Avrupa ve Sovyetler Birliği'nin etkisinde kalmış olan bu güzel liman kenti, birbirinden etkileyici mimarisiyle öne çıkar. Hem tarihî dokusu hem de kültürel çeşitliliğiyle Batum, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Peki, Batum'a nasıl gidilir?

Batum nerede? Batum'a nasıl gidilir? Batum yol tarifi

Komşu ülkelere rahatça geçiş yapabilmek ve yeni yerler keşfetmek, pek çok kişinin hayalidir. Bu hayallerden birini gerçekleştirmek için ideal yerlerden biri de Batum’dur. Hem sahilinin güzelliği hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Batum, özellikle Karadeniz turuna çıkanlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle Batum, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Bu kapsamda, Batum pasaport istiyor mu, Batum'a giriş şartları ve Batum hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor gibi sorular gündeme gelmektedir.

Batum nerede?

Batum, özellikle temiz sahili ve limanı ile dikkat çeken bir şehir olarak öne çıkar. Bu noktada, Batum şehri hangi ülkeye ait ve Batum nereye bağlı gibi sorulara yanıt aranır.

Gürcistan'a bağlı olan bu kent, Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezidir. Türkiye’den en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Batum, ılıman iklimi sayesinde kış aylarında da gezmek için ideal bir destinasyon sunar. Hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle Batum, 4 mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Türkiye'den sadece kimlikle ziyaret edilebilen yerler arasındadır. Sarp Sınır Kapısı kullanılarak kolayca ulaşılabilen Batum'un nüfusu yaklaşık 155.000'dir.

Batum'a nasıl gidilir?

Batum’a seyahat ederken hem havayolu hem de karayolu seçenekleri mevcuttur. Havayolu ile Batum Havalimanı’na ulaşabilirsiniz. Karayolu ile seyahat etmek isteyenler, Karadeniz kıyılarını takip ederek Batum’a varabilirler. Özellikle Artvin merkez ile Batum arasında oldukça kısa bir mesafe bulunmaktadır. Batum yol tarifi doğrultusunda; Sarp Sınır Kapısından Batum'a ulaşabilmektedir. Batum'a gideceklere tavsiyeler konusunda önemli bir nokta, bu kişilerin yeni ve çipli kimlik kartlarının zorunlu olduğudur.

Batum giriş ücreti ne kadar? (2024)

Batum giriş ücreti (2024) kapsamında, Batum'a giriş yapmak için herhangi bir giriş ücreti ödemeniz gerekmiyor. Ancak, Türk vatandaşları için yurt dışı çıkış pulu ödemeniz gerekiyor; bu ücret, çıkış pulu bedeli olarak adlandırılmaktadır.

Batum’a vardıktan sonra, Gürcistan'da geçerli olan trafik sigortasını almanız beklenir. Bu sigorta yaklaşık 110 TL'lik bir ücrete sahiptir. Sigorta yaptırmadan sınır geçişi yaparsanız, 500 TL'ye kadar bir ceza ile karşılaşabilirsiniz.

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