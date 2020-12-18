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Batum nerede, hangi ülkede? Gezilecek yerleri neler, nüfuu kaç, para birimi nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Batum nerede, hangi ülkede? Gezilecek yerleri neler, nüfuu kaç, para birimi nedir?

İçindekiler

  • Batum Gürcistan Nerede?
  • Batum Sınır Kapısı Nerede?
  • Batum Nasıl gidilir?
  • Batum Hakkında Genel Bilgiler
  • Batum Gezilecek Yerler

Batum Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle oldukça dikkat çeken bir şehirdir. Özellikle Doğu Karadeniz'de oturanların sıklıkla ziyaret ettiği Batum, Türkiye açısından ilgi uyandıran bir kent. Osmanlı, Avrupa ve Sovyetler gibi medeniyetlerin etkisinde kalmış olan bu güzel liman kenti, birbirinden güzel mimarisi ile göz dolduruyor. Peki Batum hangi ülkede, nerede bulunuyor?

Gürcistan'ın üçüncü büyük kenti olan Batum, Türkiye’ye komşudur. Batum Türkiye'ye bu kadar yakın olmasına rağmen, ülkemizdeki şehirlerle arasında birçok kültürel fark bulunuyor. Şehrin deniz kıyısında olması nedeniyle hem bir ticaret hem de turizm potansiyeli mevcuttur. Peki Batum'u ne kadar tanıyoruz? Batum nerede? Batum sınırı nerede? Batum nereye bağlı, konumu, nüfusu, gezilecek yerleri gibi tüm merak edilenleri sizin için bu yazıda derledik!

Batum Gürcistan Nerede?

Batum, Gürcistan’da bulunan Acara'nın başkentidir. Acara, Batum merkezli özerk bir ülkedir.

Batum Sınır Kapısı Nerede?

Sarp Sınır kapısı Türkiye ile Gürcistan arasında Doğu Karadeniz'de bulunuyor.

Batum Sınır Kapısı ile Batum Kaç Kilometre?
Sarp Sınır Kapısı ile Batum arasında 15 km bir mesafe vardır.

Batum Nasıl gidilir?

Sarp Sınır Kapısından Batum'a ulaşabiliyorsunuz. Batum sınır kapısı açık mı diye çoğunlukla kafamızda bir karışıklık mevcut. Evet, sınır kapısı açık. Üstelik Batum'a vizesiz olarak yeni kimlik kartınız ve pasaportunuz ile geçiş yapabilirsiniz. Batum'a hem kara yolu ile hem de hava yolu ile gitmeniz mümkün.

Batum Hakkında Genel Bilgiler

Batum'un Nüfusu Ne Kadar?

Batum Gürcistan'ın üçüncü büyük kentidir. Nüfusu 150 bin civarındadır. Batum nüfusunun büyük çoğunluğunu Gürcüler oluşturuyor. Diğer çoğunluk ise Ermeniler ve Ruslardan oluşuyor. Aynı zamanda Batum'da nüfusun büyük kesimi Hristiyan’dır.

Batum'un Para Birimi Nedir?

Batum para birimi Lari'dir. Gürcistan Larisi kısaca GEL şeklinde yazılıyor.

Batum Bayrağı

Batum bayrağı, beyaz üzerine mavi çizgiler ve ortasında kırmızı dikdörtgen şeklindedir.

Batum Gezilecek Yerler

Batum Türkiye’ye bu kadar yakın olmasına rağmen bu şehri hala tam olarak tanımıyoruz. Peki Batum nasıl bir yer? Gitmeden önce bu küçük bilgileri edinmek hepimiz için oldukça faydalı olacak.

Batum Karadeniz kıyısında yer almasına rağmen subtropikal bir iklime sahiptir. Bu nedenle Gürcistan'ın yaz turizmi için çekici bir konumda. Aynı zamanda şehir gece hayatı, kültür sanat hayatı gibi birçok fırsatı da sunuyor. İşte Batum'da gezilecek yerler!

1. Avrupa Meydanı
Burası Batum'un ana meydanıdır. Meydanda büyük bir fıskiyeli havuz ve elinde altın koyun postu tutan Medea Heykeli bulunuyor. Avrupa mimarisinden o kadar çok esinlenilmiş ki meydana da Avrupa Meydanı ismi verilmiş.

2. Astronomik Saat
Avrupa Meydanına çok yakın olan Astronomik Saat, UNESCO tarafından koruma altına alınan eski Gürcistan Milli Bankasının binasında bulunuyor. Bu saat, özelliği gereği her saat başı farklı bir stilde çalıyor. Yelkovan buçuğa geldiğinde ise tek bir çınlama duyuyorsunuz. Bu saat aynı zamanda güneş, ay, Zodyak takımyıldızı ve gezegenlerin konumlarını da gösteriyor.

3. Piazza Meydanı
İtalyan mimarisinden esinlenilerek yapılmış bu meydan, turistlerin uğrak noktasıdır. Bu meydanda sıklıkla konser ve performans gibi etkinlikler düzenlenir. Ayrıca kafe ve restoranları ile de meşhurdur. Eski Batum'da yer alan bu meydan deniz kıyısına da oldukça yakın.

4. St. Nicholas Kilisesi
Bu kilise Rumlar tarafından Osmanlı Padişahına hediye olarak sunulmuş. 1865 yılında çanlarının çalınmaması koşulu ile yapılmış. Kilise pazar günleri açık bir şekilde hizmet veriyor.

  1. Batum Bulvarı
    Batum Bulvarı ana sahil hattı boyunca 7 kilometrelik bir alandır. Bulvar boyunca palmiyeler, çeşmeler, heykeller, park alanları ve yürüyüş yolları size eşlik eder. Özellikle yaz aylarında oldukça hareketlidir. Bu bulvar Batum'un canlı hayat tarzını yansıtıyor.

6. Ali & Nino Heykeli
Tamar Kvesitadze tarafından yapılan bu heykel, birisi Müslüman diğeri Katolik olan aşıkları anlatır. Heykel akşamları kırmızı ve mavi ile ışıklandırılır. Aşıkların bedenleri sürekli dönmesine rağmen hiçbir şekilde birleşemezler. Hikayesi gibi görünüşü de hüzünlü ve aynı zamanda estetik olan bu eser mutlaka görülmeli.

7. Tiyatro Meydanı
Bu meydana Neptün ya da Poseidon Meydanı da deniliyor. Şehrin tiyatro binası da bu alanda bulunuyor.

8. Botanik Bahçesi
Batum'da bulunan botanik bahçesi, dünyanın en büyük botanik bahçelerinden birisidir. 6 binden fazla bitki ve 2 binden fazla ağaç türünü içinde barındırır. Botanik bahçesi doğa tutkunları için görsel bir şölen sunuyor.

9. Ters Ev
Burası Beyaz Restoran adıyla hizmet veren bir mekan. Mimarisinin ilginç yapısından dolayı Ters Ev olarak anılmaya başlanmış

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