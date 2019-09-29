BAU Global Başkanı Enver Yücel, BM kürsüsünde konuştu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı BM toplantısında konuşma yaptı. Yücel, "Ders kitaplarında farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır" dedi. New York’ta gerçekleştirilen ’BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, BMW Group İletişim Stratejisi Başkan Yardımcısı Bill McAndrews ve ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda "Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi" başlıklı bir konuşma yapan Türk eğitimci Enver Yücel, eğitim konusunda gözlemlerini dile getirme fırsatı verdiği için BM Yüksek Temsilcisi Moratinos’a teşekkürlerini sunarak, “Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde insanların birlikte barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmalıyız”

Irk, din, mezhep farklılıklarına dayanan çeşitliliğin maalesef günümüzde bir zenginlik olmayıp, bir ötekileştirme nedeni olarak görülmesine vurgu yapan Yücel, “Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunu daha az görsek de, eğitime erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda bu sorun göze daha fazla çarpmaktadır. Farklı kültür ve inanç mensuplarının saygı, hoşgörü ve barış içinde yaşayabilmesi için Medeniyetler İttifakı projesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya eski başbakanı Zapatero’ya böyle bir girişimi başlattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin bundan sonrası daha da gelişmeli, daha da kalıcı olmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Dünyanın en önemli konusu birlikte yaşama kültürünün olmayışı”

Bugünkü sorunları aşmak için öğrenmeyi, yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmanın büyük önem arz ettiğini söyleyen Yücel, “Bu konuda en büyük etkenin, en büyük gücün kaliteli eğitim olduğuna inanıyorum. Kendini bu konuya adamış bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer çocuklarımızı genç yaşta, insanlık onuruna, farklılıklara ve çeşitliliğe saygı göstererek ve ortak bir insanlığa ait olma duygusunu geliştirerek eğitirsek, bizi çok farklı bir gelecek beklemektedir. Küresel vatandaşlık eğitiminin temelinde daha barışçıl, hoşgörülü, kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir toplumların destekçilerini yetiştirecek değerler yatmaktadır. 200 bini aşkın öğrenciye her seviyede eğitim hizmeti sağlayan bir eğitim ağının kurucusu olarak, Birleşmiş Milletler uzman kuruluş ve enstitüleriyle işbirliği yaparak, birlikte yaşam kültürüyle ilgili projeler yürütmekte, müfredatlar oluşturmakta ve uygulamaktayız. Dünyanın en önemli konusu, birlikte yaşama kültürünün olmayışı. Bu hedefe ulaşmak için küresel vatandaşlık programı bütün ülkelerin gündemine, eğitim müfredatlarına girmelidir. Yine 2030 hedefleri paralelinde Sürdürüleblir Kalkınma Hedefleri ülkelerin müfredatlarına eklenmeli ve ilkeleri benimsetilmelidir” diye konuştu.