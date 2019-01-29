BAU Global mezunları Londra’da buluştu

LONDRA (AA) – İngiltere’de yaşayan Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji mezunları başkent Londra’da buluştu.

BAU Mezunlar Merkezi tarafından düzenlenen mezun buluşması etkinliğinde İngiltere’de yaşayan, uluslararası firmalarda üst düzey görev alan, girişimcilik faaliyetleri yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam eden BAU Global mezunları bir araya geldi.

BAU Mezunlarla İletişim Merkezi Koordinatörü Melih Elidüzgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, İngiltere’de yaşayan 260 BAU Global mezunu olduğunu, mezunların kendileriyle sürekli irtibat halinde bulunduğunu ve karşılıklı iş birlikleri geliştirip projeler yaptıklarını belirtti.

-“İngiltere’ye eğitim yatırımlarımız hızlanarak devam ediyor”

BAU Global Başkanı Enver Yücel ise dünyanın en büyük eğitim kurumlarından biri olduklarını, üniversitelerin mezunları ile varlığını sürdürebileceğini ve bu anlamda yapılan uluslararası mezun çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Yücel, BAU Global’in İngiltere’de “BAU UK” adıyla yeni bir üniversitesinin kurulduğunu belirterek, “BAU Global olarak İngiltere’ye yapılan eğitim yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor. Washington DC, Berlin, Batum ve Kıbrıs’tan sonra İngiltere’de kurduğumuz üniversitemizi yakın zamanda öğrencilerle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.