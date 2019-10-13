BAU Internatinal 3. dönem mezunlarını verdi

“Eğitimle dünyanın geleceğini şekillendireceğimize inanıyoruz”

Daha sonra kürsüye gelen BAU Global Başkanı Enver Yücel, konuşmasına sürdürülebilirlik kavramına yaptığı vurguyla başladı. Dünyanın en büyük sorununun birlikte yaşayamamak ve sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Yücel, “Biz dünyanın her yerinde eğitim ile her sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Amacımız kurumlarımızda, birlikte yaşam kültürünü benimsemiş gençler yetiştirmektir. Dünyanın bugün en büyük sorunu sürdürebilirlik ve birlikte yaşamaktır. BM’in tüm dünyada yaptığı sürdürebilirlik için 2030 hedefleri konusunda BM Türkiye Başkanı olarak anaokulundan doktoraya kadar her öğrencimize geleceğimiz için daha yaşanabilir bir dünya için eğitim veriyoruz. Bu amaçla çok çalışıyoruz. Çünkü dünyanın gelirinin büyük bir kısmı, küçük bir azınlığın elinde tutuluyorsa dünya bunu çekemez. Bugün artık çevre-iklim bizi zorluyor, gelir adaletsizliği bizi zorluyor. Dünyanın diğer önemli sorunu birlikte yaşayamamaktır. Yedi ekimde Berlin’de, geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda’da, ABD olan olaylar bizi fazlasıyla üzmüştür. Bu terör olaylarını kınıyorum. Terörün dini, dili ırkı olmaz. Biz çocuklarımıza insanların derisine, diline, dinine göre değil, biricik insan olma varlığına göre birlikte yaşamayı öğretiyoruz. Bugün burada gençlerimizi geleceğe uğurluyoruz. Ne mutlu bize artık BAU Global üniversitelerinde dünyanın 145 farklı ülkesinden öğrenci var. Bugüne kadar 86 ülkeden öğrencileri mezun ettik. Biz eğitimle dünyanın geleceğini şekillendireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mezun olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Enver Yücel, “Kararlı olun, hedeflerinize yürüyün, bildiğiniz yoldan şaşmayın” dedi. Gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini öğütleyen Yücel, “Benim bir sözüm var, ‘hayalleri olmayanın gerçekleri de olmaz’. Tutkuyla, azimle, hırsla gidin. Ben gençlerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorum. Yeter ki biz o çocukları, gençleri eğitimde erişilebilir kılalım. Yeter ki onlara dünyada fırsat eşitliği sağlayalım” ifadelerini kullandı.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise dünyanın kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayarak başladığı konuşmada, “Doğanın bize sunduğu olanakları yine insan eliyle yok ediyoruz. Geçmişte olmadığı kadar insan öğesi dünyanın düzenini değiştirmektedir. Dünyanın birçok noktasında geleceğimiz için çalışan insanlar ve yapılar var. Biz Almanya olarak geçmişten bugüne farklılıkların güç olduğunu bilerek çalıştık. İkinci dünya savaşından sonra ülkemize gelen Türkler kendi öz kültürlerini de koruyarak bizimle entegre olup bize büyük değerler kattılar. Birlikte yaşamın, birlikte üretimin önemini anladık” dedi. Mezunlara da seslenen Wulff, “Ne olursa olsun dünya için geleceğimiz için çalışın. Dünyaya değer katın. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Berlin International University senatosu tarafından Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff adına tevdi edilen burs programı açıklandı. Program kapsamında her yıl burs verilecek öğrencinin seçimini ve öğrencinin mentörlüğünü Eski Cumhurbaşkanı Wulff yapacak. Bu kapsamda BAU Global Başkanı Enver Yücel, Christian Wulff’a bir plaket takdim etti. Ardından Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff, adına açılan burs programına kabul edilen Sheikh Salahuddin Mahmud’a kabul belgesini verdi. Törenin devamında fakülte birincisi öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları verildi.

Törenin ardından BAU Global Başkanı Enver Yücel, eski Cumhurbaşkanı Wulff’u arabasına kadar yolcu ederken kendisine Malatya kayısısı hediye etti. Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu’nun tercümanlığı aracılığıyla teşekkür eden Wulff, “Kayısılar sayesinde kışı sağlıklı geçireceğim. Çok teşekkür ederim” dedi.

Berlin International University, 2012 yılında bir Avrupa Birliği ülkesi içinde kurulan ilk Türk üniversitesi olarak Almanya Bilim Kurulu (Wissenschaftsrat, WR) tarafından akredite edildi. Üniversitenin öğrencileri İç Mimarlık, Ürün Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim ve İşletmecilik lisans programlarını İngilizce olarak öğreniyor. Tüm dünya öğrencilerine, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği sınırları içinde eğitim veren ilk Türk üniversitesi olan BAU International Berlin, tasarım alanında mimarlık; işletme alanında da dijital iş olarak iki yeni program geliştiriyor. İstanbul’daki programlara paralel olarak İngilizce yürütülen eğitimler, İstanbul’dan gelen öğrencilere Berlin ve Almanya üzerine verilen genel eğitimler, Almanca dil dersleri, Almanya’dan gelen öğrencilere sunulan Türkçe dil dersleri ve çeşitli akademik etkinliklerle, çok kültürlü ve çok dilli bir eğitim ortamı sağlanıyor. Öğrenciler kültürlerarası diyaloğu hem teorik hem de pratikte yaşayarak eğitimlerinin önemli bir dönemini burada tamamlıyor. Almanya’da İngilizce eğitim yapan ilk özel üniversite olan Berlin International University bu anlamda başarılarıyla göze çarpıyor.

