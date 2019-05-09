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“Bauhaus 100” sergisine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Mimari ve tasarımda çığır açan Bauhaus akımının ortaya çıkışının 100.

“Bauhaus 100” sergisine büyük ilgi

Mimari ve tasarımda çığır açan Bauhaus akımının ortaya çıkışının 100. yılı, dünyada ve Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Macaristan ve Türkiye arasında köprü olmak hedefiyle kurulan ve her iki ülke arasında ticaret, ekonomi, turizm, kültür ve yatırım konularında diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary, “BAUHAUS 100” sergisine verdiği destekle, önemli bir kültürel mirası sahipleniyor. 3 Mayıs’ta Macar Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergi 23 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

“Bauhaus 100” sergisine büyük ilgi

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