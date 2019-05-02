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"Bauhaus100" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

"Bauhaus100" sergisi

İSTANBUL (AA) - Bauhaus'un 100. yılı, Macaristan'daki tarihi, Budapeşte'deki bina örnekleri ve Bauhaus'tan esinlenen ışık ve video eserlerinin yer aldığı "Bauhaus100" sergisiyle kutlandı.

Macar Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Budapeşte'deki Bauhaus binaların haritası ve okulun Budapeşte'deki örneklerini gösteren bir fotoğraf sergisinin açılışı ve ışık sanatının tarihini anlatan Işık Yılları adlı belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan sergi küratörü Endre Paksi, Bauhaus'un farklı sanat dallarında çalışmış bir sanat okulu olduğunu belirterek, "Bauhaus, tiyatro, film, tekstil tasarımı, mimarlık, fotoğraf ve dizayn gibi birçok alanda çalışan bir okuldu. Burada bütün işlerini gösteremesek de çok önemli bir Macar sanatçının icat ettiği ışık sanatı eserlerini göstermeye karar verdik." dedi.

Paksi, Macar sanatçı Laszlo Moholy-Nagy'ın "Işık Alan Modülatörü" adını verdiği eserinin de sergide yer aldığını aktararak, Bauhaus Sanat Okulu'nun 1930'lu yıllarda, geleceğin ressamlarının ışıkla resimler yapacağını öngördüğünü söyledi.

Günümüzde ışıkla resim yapmaya başlayan çok sayıda sanatçı olduğuna dikkati çeken Paksi, "Büyük çaptaki işleri videolarla gösteriyoruz. Aynı zamanda buraya özel yapılan sanat eserinde ise müzikle görüntü birbirine bağlı olarak kendi bedeninizle interaktif olarak yönlendirebiliyor ve görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Sanatseverlerin bunu deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sergide "Dalgalanan Nokta" isimli eserleriyle yer alan Agoston Nagy ve Bence Samu (Binaura) ise yaptıkları eseri şu sözlerle anlattı:

"Biz bu eserle müzikle görüntünün bağlantısını göstermek istedik. Bu da eklektik yani sanat dallarını birbirine karıştıran bir durum, aynı zamanda Bauhaus'un esaslarında bulunur. Bu enstalasyonla hem ses hem görüntü hem de alanla ilgileniyoruz."

Sergi, 23 Haziran'a kadar görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Bauhaus100" sergisi Macar Kültür Merkezi

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