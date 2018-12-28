BAÜN Rektörlüğünde devir teslim töreni

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlter Kuş, görevine başladı.

Prof. Dr. Kuş, Rektörlükte gerçekleştirilen törenle görevi eski rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir'den devraldı.

Kuş, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, BAÜN'ü 2023 vizyonu doğrultusunda daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Üniversiteyi ilimde, sanayide, sağlıkta ve sosyal faaliyetlerde daha üst noktalara getirmek için çabalayacaklarını belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Balıkesir Üniversitesinde daha önce idarecilik görevlerim oldu. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, ardından Hemşirelik Meslek Yüksekokulunda müdürlük görevlerim oldu. Son 4 yıl rektör yardımcısı olarak çalıştım. Rektörümüzden öğrendiğimiz çok şey oldu. Tecrübelerinden çok faydalandık. Amacımız, bulunduğumuz noktadan daha ileriye nasıl götürmek için koşturmak."

"Yorulanlar kenara çekiliyor, yeni kan göreve taşınmış oluyor" diyen eski rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir de değişimin kurumların dinamik kalmasına katkı sağladığını ifade etti.

Özdemir, "Geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlarla zor bir dönem geçti. Günahıyla, sevabıyla beraber yönettik. Hep beraber üniversiteye katkı vermeye gayret ettik. Bu yönetim, görevi yeni ve emin ellere teslim ediliyor." dedi.

