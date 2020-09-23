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’Baver-Çektar’ kod adlı terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isteyen Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan ’Baver-Çektar’ kod adlı terörist Ahmet Herdem, Amasya’da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isteyen Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan ’Baver-Çektar’ kod adlı terörist Ahmet Herdem, Amasya’da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Erzincan’a getirilen terörist tutuklandı.
Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist Ahmet Herdem, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya’da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
Erzincan ve Tunceli kırsalında terör örgütü adına yaklaşık 10 yıldır sabotaj eylemleri planlayan ve yapan terörist, polisin takibi sonucu bir süre önce Amasya’da yakalandı. Yakalandığı sırada üzerindeki el bombasını çekerek intihar eylemi yapmak isteyen terörist, polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
Herdem, polisteki işlemlerinin ardından Erzincan’da adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan terörist, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.

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