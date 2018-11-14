Bavul dolusu okuma sevgisi

Fuara 2 bavulla birlikte Sancaktepe'den gelen ev kadını 42 yaşındaki Zeynep Başak Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl aldıkları kitapları taşımakta zorlandıkları için bu yıl bavul kullandıklarını anlattı.

Bazı okurlar, bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuara bavullarıyla birlikte geliyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.

Işık, kitap almak için özellikle fuarı beklediklerini dile getirerek, "Ben daha çok tarihi kitaplara, romanlara meraklıyım. Burada normalde kitapçılarda bulamadığımız daha çok çeşidi bulabiliyoruz. Benim için en önemli nokta bu." dedi.

Işık'ın ortaokulda öğrenim gören kızı İpek Duru Işık da kitap okurken hikayelerin kafasında canlanmasını çok sevdiğini belirterek, "Eskiden kitap okumayı sevmezken şimdi sevmeye başladım. Polisiye romanları özellikle beğeniyorum. Herkes bence sevdiği kitapları seçip okursa daha güzel olur." diye konuştu.

- "Bavul kullanmak bir özgürlük"

Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra okuma ve yazmaya merak duymaya başladığını anlatan matematikçi Ayşe Gençer Memiş ise fuarda kullandığı bavulun kendisine özgürlük hissi verdiğini söyledi.

Memiş, fuara bavulla geldiği zaman rahat şekilde kitapları incelediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bavulumda ayrıca atıştırmalıklarım var. Fuara açılış saatinde geliyorum, kapanışa kadar da dolaşıyorum. Şu anda klinik psikolojik üzerine yüksek lisans yapıyorum. Orada bir hocamız 'Kitap okumak da bir terapidir.' dedi. Bu yüzden kitap okuyan kişinin terapiye çok fazla ihtiyacı yoktur. Çünkü o orada (kitaplarda) farklı hayatları, dünyaları, problemleri ve problemlerden çıkış yollarını görür. Yalnız olmadığını anlar. Ayrıca farkındalığı, algısı gelişir. Bu yüzden kitapları önemli görüyorum."