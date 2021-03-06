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  4. Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

06.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Erzurum’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada bavul içerisinde 39 kilo 351 gram eroin maddesi ele geçirildi.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aşkale yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın bagajında bulunan bavul içerisinde 77 parça halinde toplam 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi.Araçta bulunan N.M (40) isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada bavul içerisinde 39 kilo 351 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aşkale yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın bagajında bulunan bavul içerisinde 77 parça halinde toplam 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan N.M (40) isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

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