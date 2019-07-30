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Bavuldan füze fırlatıcısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

ABD’de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı.Maryland’da Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi.

ABD’de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı.
Maryland’da Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi. Şahıs orduda görevli olduğunu ve füze fırlatıcısının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu ifade etti.
Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Texas eyaletinde ikamet eden kişi, yetkililere muvazzaf bir askeri personel olduğunu belirtmiştir” denildi. Yolcunun uçakla oradan ayrılmasına izin verildiği de ifade edildi.

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