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  4. Bavulundan çıkan şey hayatının şokunu yaşattı: Hâlâ canlı!

Bavulundan çıkan şey hayatının şokunu yaşattı: Hâlâ canlı!

11.09.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için Karayiplerdeki ada ülkesi Barbados’a giden Britanyalı Lisa Russell’ın (47) bavulundan eve döndüğünde bir sürpriz çıktı. Bavulunu toplarken sütyeninin içinden kertenkele çıkan kadın hayatının şokunu yaşarken kertenkelenin hala yaşadığı belirtildi.

Bavulundan çıkan şey hayatının şokunu yaşattı: Hâlâ canlı!

İngiltere Yorkshire’de yaşayan Russell, tatilden döndüğünde bavulunu boşaltırken sütyeninde bir karartı gördü. Leke olduğunu sandı ancak eline aldığında bir kertenkelenin yatağın üzerine düştüğünü fark etti.

“Sütyeni silkeleyince bir şey hareket etti. Çığlık attım ve anladım ki toplarken bir şekilde bavula girip sütyenin içine yerleşen kertenkele 4 bin 400 kilometrelik yolculuk yapıp benimle gelmişti” diyen Russell, ‘Barbie’ adını verdiği kertenkelenin hayvan derneği RSPCA tarafından koruma altına alındığını söyledi.

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24 SAAT BOYUNCA CANLI KALDI

Bavulu kapatabilmek için üzerine oturduğunu anlatan Russell, “Neyse ki bir şey olmamış. 24 saat süreyle bavulda sağ kalmayı başarmış” dedi.

RSPCA’den yapılan açıklamada da dişi kertenkelenin sağlığının iyi durumda olduğu, kanun gereği Britanya’da doğaya salıverilemeyeceği, bu ülkenin ikliminde yaşayamayacağı o nedenle kendi merkezlerinde bakıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barbados
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