Bavyera herkese koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor

PCR testleri sağlık sigortaları tarafından değil, eyalet bütçesinden karşılanacak.Almanya'da Bavyera eyaleti yönetimi vatandaşlara hastalık semptomu taşısın ya da taşımasın koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor.

Eyalet Başbakanı Markus Söder, konuyla ilgili ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, virüse karşı test ve sosyal mesafe dışında bir seçenek olmadığını belirtti. Söder testin enfekte olanları tespit etmek ve enfeksiyon zincirlerini kırmak açısından eldeki tek araç olduğunu söyledi.

Söder, uygulama nedeniyle semptom gösteren kişilerin test sonuçlarını beklemeyeceklerini ve sonucu en geç 24 saat içinde alacaklarını belirtti. Semptom göstermeyenlerin ise test sonucunu bir süre beklemeleri gerekecek.

Söder, testler sayesinde vatandaşlarda oluşacak güvenlik duygusunun ekonomik canlanma açısından da olumlu olacağını belirtti. Bavyera'da herkese yapılacak PCR testleri sağlık sigortaları tarafından değil, eyalet bütçesinden karşılanacak.

"Ülke çapında strateji şart"

Almanya'da Hamburg ve Saksonya-Anhalt eyaletleri Bavyera'nın attığı bu adımı izlemeyeceklerini açıkladı. Hamburg Eyalet Parlamentosu Sözcüsü Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitütüsü'nün hedefsiz koronavirüs testlerini anlamlı görmediğine dikkat çekti.