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Bavyera herkese koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor

29.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Almanya'da Bavyera eyaleti vatandaşlara hastalık semptomu taşısın ya da taşımasın koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor.

PCR testleri sağlık sigortaları tarafından değil, eyalet bütçesinden karşılanacak.Almanya'da Bavyera eyaleti yönetimi vatandaşlara hastalık semptomu taşısın ya da taşımasın koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor.

Eyalet Başbakanı Markus Söder, konuyla ilgili ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, virüse karşı test ve sosyal mesafe dışında bir seçenek olmadığını belirtti. Söder testin enfekte olanları tespit etmek ve enfeksiyon zincirlerini kırmak açısından eldeki tek araç olduğunu söyledi.

Söder, uygulama nedeniyle semptom gösteren kişilerin test sonuçlarını beklemeyeceklerini ve sonucu en geç 24 saat içinde alacaklarını belirtti. Semptom göstermeyenlerin ise test sonucunu bir süre beklemeleri gerekecek.

Söder, testler sayesinde vatandaşlarda oluşacak güvenlik duygusunun ekonomik canlanma açısından da olumlu olacağını belirtti. Bavyera'da herkese yapılacak PCR testleri sağlık sigortaları tarafından değil, eyalet bütçesinden karşılanacak.

"Ülke çapında strateji şart"

Almanya'da Hamburg ve Saksonya-Anhalt eyaletleri Bavyera'nın attığı bu adımı izlemeyeceklerini açıkladı. Hamburg Eyalet Parlamentosu Sözcüsü Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitütüsü'nün hedefsiz koronavirüs testlerini anlamlı görmediğine dikkat çekti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkanı Thomast Kutschaty de "Ulusal düzeyde bir test stratejisine ihtiyacımız var. Eyalet hükümetinin korona siyasetinde kör uçuş yapmasının aksine bu daha sorumlu bir davranış olur" diye konuştu.

Berlin'de yuva çalışanlarına test

Berlin'de de Pazartesi gününden itibaren çocuk yuvalarında çalışanlar semptom göstermeksizin koronavirüs testi yaptırabilecekler. Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada temmuzun ikinci yarısında bu uygulamanın tüm okul çalışanlarına genişletileceğini belirtti. Müller vatandaşlara fazla test olanağı sunulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Alman Hastaları Koruma Vakfı Bavyera hükümetinin yaygın test kararını olumlu karşıladıklarını duyurdu. Vakıf Başkanı Eugen Brysch dpa'ya yaptığı açıklamada "Önleyici testlerle tehlikeli durumları tespit etmek imkanına sahibiz" denildi. Brysch testlerin sosyal mesafe kurallarının ve maskenin ise yerini alamayacağını ifade etti.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği rakamlara göre Pazar günü itibarı ile koronavirüs vaka sayısı 193 bin 499. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 957.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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