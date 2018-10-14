Bavyera Seçimlerinde CSU ve SPD Hezimet Yaşadı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimde, 61 yıldır hükümette olan ve eyaleti yıllardır mutlak çoğunlukla yöneten muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi büyük bir hezimete uğradı.
Uzun bir dönem yüzde 60’lara varan oy alan, 1954’ten beri yüzde 43 oy oranının altına düşmeyen, son seçimde yüzde 47,7 alan CSU dramatik bir kayba uğrayarak, bu kez ancak yüzde 35,7 oranında oy alabildi. 13 milyon nüfuslu eyalette 180 sandalyeli meclisi seçme hakkı olan yaklaşık 9,5 milyon seçmenden yüzde 72’si oy kullanırken, Yeşiller anketlerin de ön gördüğü gibi büyük bir sıçramayla, toplam oyların yüzde 18,7’sini alarak Bavyera’da ‘ikinci güç’ haline geldi.
Sağcı-muhafazakar ‘Hür Seçmenler’ adlı oluşum yüzde 11,6’yla üçüncü olurken, önceki seçimlerde ancak yüzde 2,1 oy alan sığınmacı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11,1 oy ile meclise dördüncü parti olarak girdi.
SPD AfD'nin gerisine düştü
Seçimin CSU dışında bir diğer hezimetini sosyal demokratlar yaşadı. Geçen seçimde yüzde 20 alan SPD, yüzde 9,6’lık oy oranıyla aşırı sağcı AfD’nin gerisine düştü. Liberal FDP yüzde 5 oy alırken, Sol Parti ise barajı aşamadığı için meclis dışında kaldı. Seçim sonrasında gözler oluşturulacak koalisyona çevrildi. Oy dağılımına göre iki olasılık söz konusu. CSU’nun Yeşiller’le koalisyonu ya da CSU’nun Hür Seçmenlerle koalisyona gitmesi.
Yeni bir hükümet krizi yolda mı?
Almanya Başbakanı Merkel’in partisi CDU’nun ‘kardeş partisi’ ve federal hükümet ortağı CSU’nun ve aynı zamanda SPD’nin büyük oy kayıplarının başkent Berlin’de de yeni bir hükümet krizini tetiklemesi bekleniyor. CSU Genel Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Merkel’e sığınmacı politikası konusunda sürekli muhalefet ederek, CSU’nun oy kaybetmesine, sağcı Hür Seçmenlerle, aşırı sağcı AfD’nin oy kazanmasına yol açmaktan sorumlu tutuluyor. Seehofer üstündeki istifa baskısının artmasına kesin gözüyle bakılırken, ‘halk partisi’ sıfatını yitiren SPD’nin geleceği de ‘karanlık’ olarak yorumlanıyor.
Berlin’de yapılan siyasi analizlerde, özellikle Birlik Partili ve SPD’li politikacıların 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimini bekleyecekleri, o seçimde de CDU ve SPD’nin benzer oy kaybı yaşaması durumunda bir ‘siyasi deprem’ yaşanacağı dillendiriliyor.
Hessen’de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, CDU yüzde 29, SPD yüzde 23, Yeşiller yüzde 18, Sol Parti yüzde 8, FDP yüzde 6 oranında oy alacak. Sağ popülist AfD de seçmenlerin yüzde 13’ünün desteğini alacak. Bu CDU’nun 2013 yılındaki eyalet parlamentosu seçimlerine göre yüzde 10’a yakın bir oy kaybı anlamına geliyor. Bu durumda Merkel’in aralık ayında yapılacak parti kurultayında parti başkanı adaylığından geri çekilmesi veya yerine yeni bir başbakan adayı hazırlayıp görevi erken bırakması bekleniyor. Hessen eyalet seçimlerinden sonra AfD Almanya’daki tüm eyalet meclislerinde sandalye sahibi olmuş olacak.
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