Bavyera Seçimlerinde CSU ve SPD Hezimet Yaşadı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimde, 61 yıldır hükümette olan ve eyaleti yıllardır mutlak çoğunlukla yöneten muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi büyük bir hezimete uğradı.

Uzun bir dönem yüzde 60’lara varan oy alan, 1954’ten beri yüzde 43 oy oranının altına düşmeyen, son seçimde yüzde 47,7 alan CSU dramatik bir kayba uğrayarak, bu kez ancak yüzde 35,7 oranında oy alabildi. 13 milyon nüfuslu eyalette 180 sandalyeli meclisi seçme hakkı olan yaklaşık 9,5 milyon seçmenden yüzde 72’si oy kullanırken, Yeşiller anketlerin de ön gördüğü gibi büyük bir sıçramayla, toplam oyların yüzde 18,7’sini alarak Bavyera’da ‘ikinci güç’ haline geldi.

Sağcı-muhafazakar ‘Hür Seçmenler’ adlı oluşum yüzde 11,6’yla üçüncü olurken, önceki seçimlerde ancak yüzde 2,1 oy alan sığınmacı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11,1 oy ile meclise dördüncü parti olarak girdi.

SPD AfD'nin gerisine düştü

Seçimin CSU dışında bir diğer hezimetini sosyal demokratlar yaşadı. Geçen seçimde yüzde 20 alan SPD, yüzde 9,6’lık oy oranıyla aşırı sağcı AfD’nin gerisine düştü. Liberal FDP yüzde 5 oy alırken, Sol Parti ise barajı aşamadığı için meclis dışında kaldı. Seçim sonrasında gözler oluşturulacak koalisyona çevrildi. Oy dağılımına göre iki olasılık söz konusu. CSU’nun Yeşiller’le koalisyonu ya da CSU’nun Hür Seçmenlerle koalisyona gitmesi.