HABER

Bavyera Sınır Polisi’nin eksik bilançosu

27.08.2018 20:57 | Son Güncelleme

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir süre önce göreve başlayan sınır polisi, göçün kontrolü konusunda önemli bir araç olarak görülüyor.

Bavyera Sınır Polisi’nin eksik bilançosu

Ancak ilk bilanço bu konuda başarılı olunduğuna dair herhangi bir bulgu içermiyor.Temmuz ayı başından bu yana Bavyera'da eyalet yönetimine bağlı sınır polisi görev yapıyor. Federal Polis ile işbirliği yapan sınır polisi, eyaletin Avusturya sınırını kontrol ediyor. Hristiyan Birlik partileri arasında mülteci krizi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından göreve başlayan sınır polisi ile ilgili bugün ilk kez resmi bir bilanço çıkarıldı. Sınır kapısı Freilassing'de basına konuşan Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve yine aynı partiden Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sınır polisinin performansından memnun olduklarını açıkladılar.

Bakanların verdiği bilgiye göre, sınır polisi üzerinden yapılan suç duyurularının sayısı 1750 oldu, bunların 220'sinin ise Almanya'ya izinsiz girişler nedeniyle olduğu belirtiliyor. Bavyera İçişleri Bakanı Hermann, bir grup insan kaçakçısının da gözaltına alındığını açıkladı. Ancak bakanlar, Bavyera Sınır Polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yetkili merci olan Federal Polis tarafından sınır dışı edilen kişilerin sayısı konusunda bilgi vermedi. Yasa dışı giriş yapmaya çalışan sığınmacıların doğrudan sınır dışı edilmesini politikalarının eksenine oturtan CSU, sınır polisi birimlerinin kurulmasını, Avusturya sınırından gelen yüksek sayıda sınır dışı göç ile gerekçelendirmişti.

Net sayı verilmedi

Bavyera Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberine göre, Bavyera Sınır Polisi'nin bu süre içinde sadece dört yasa dışı ülkeye giriş vakası ortaya çıkardığı bildiriliyor. Ancak ne Seehofer ne de Hermann bu sayıyı doğruladı. Seehofer sadece, Almanya'ya yasa dışı girişlerin üçte birinin Bavyera üzerinden olduğunu kaydetti. "Hukukun ve düzenin” sağlanabilmesi için Avrupa Birliği sınırları içindeki göçün durdurulması gerektiğini vurgulayan Federal İçişleri Bakanı, sayıların gerilediğini belirterek "amaçlarına ulaştığını” kaydetti.

Şu anda 500 kişinin görev yaptığı Bavyera Sınır Polisi'nde bu sayının 2023'e kadar 1000'e çıkarılması planlanıyor. Sınır Polisi, Federal Polis ile işbirliği yaparak sınır kontrolleri yapıyor ve sınırdan 30 kilometre içeriye kadar olan alanda da arama yapabiliyor.

dpa/epd / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!
Avrupa Siyaseti Nereye Doğru Gidiyor?Avrupa Siyaseti Nereye Doğru Gidiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!

İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

Almanya’dan önemli Türkiye açıklaması!

Almanya’dan önemli Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.