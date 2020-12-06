Bavyera'da acil durum ilan edildi

9 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Vaka sayısının yoğun olduğu yerlerde gece sokağa çıkma yasağı getirilecek.Almanya'nın Bavyera eyaletinde koronavirüs vaka sayısının hala yüksek olması nedeniyle 9 Aralık'tan itibaren acil durum ilan edilmesine karar verildi. Eyalet Başbakanı Markus Söder liderliğindeki kabinenin Pazar günü yaptığı olağanüstü toplantıda alınan kararın Salı günü de eyalet parlamentosunun onayına sunulması öngörülüyor. Bavyera eyaleti, ilkbaharda da salgın nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Eyalet Başbakanı Söder, şimdiye kadar getirilen kısıtlamaların etkisini göstererek, vaka sayısındaki artış hızını frenlediğini, ancak vaka sayısının hala çok yüksek olduğunu söyledi. Söder, sağlık sistemine aşırı yük binmemesi için vaka sayısının aşağı çekilmesinin şart olduğunu söyledi.

Söder, eyalet hükümetinin Baden-Württemberg eyaletinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasına karar verdiğini de sözlerine ekledi. Buna göre, işe, kreşe, okula veya doktor randevusuna gidilmesi gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca son bir hafta içinde vaka sayısı 100 bin kişide 200'ü aşan bütün kent ve kasabalarda saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması öngörülüyor.