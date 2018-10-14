Bavyera'da çoğunluğu kaybeden CSU Yeşiller'le koalisyona mesafeli

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder seçim sonuçlarını "kısmen acı verici bir sonuç" diye nitelendirdi. Söder ZDF'e yaptığı açıklamada, "Sonucu tevekkül ile karşılıyoruz ama bu sonuçlardan gerekli sonuçları çıkarmak zorundayız" dedi. Partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıktığını söyleyen Söder, "CSU bu seçimlerde sandıktan yine en güçlü parti olarak çıkmakla kalmadı, aynı zamanda hükümeti kurma görevini de aldı" dedi. Söder Yeşiller’le olası bir koalisyona sıcak bakmadığını söyleyerek, Yeşiller'in programının birçok açıdan CSU'ya uzak olduğunu ifade etti. "CSU'nun izlediği politikalarla AfD'yi güçlendirdiği" suçlamalarını geri çeviren Söder, AfD'nin diğer eyaletlerde Bavyera'dakinden daha iyi sonuç elde ettiğini ifade etti.

Seehofer'den çağrı

CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ise partisine "birlik-beraberlik" çağrısında bulundu. Seehofer, "Bizleri memnun edecek bir seçim sonucu almadık ancak diğer yandan CSU hükümeti kurma görevini aldı" dedi.

CSU Meclis Grup Başkanı Thomas Kreuzer ise kötü bir sonuç aldıklarını teslim etti. Bavyera Televizyonu'na açıklama yapan Kreuzer, "Elbette sonuçlardan memnun değiliz. Ancak bunun nedenini eyalette aramamak lazım" diyerek Berlin’e federal hükümete işaret etti.