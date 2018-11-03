Bavyera'da CSU ve Hür Seçmenler'den koalisyon uzlaşısı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 13 Ekim'de gerçekleşen meclis seçimlerin ardından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi ile Hür Seçmenler partisi arasında koalisyon anlaşması konusunda uzlaşma sağlandığı açıklandı.

Cuma günü Hür Seçmenler partisi lideri Huber Aiwanger ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası açıklama yapan CSU'lu Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "İşi bitirdik" dedi. Hür Seçmenler partisi lideri Aiwanger de "Bize uyuyor, CSU'ya uyuyor, Bavyera'ya uyuyor. Güzel bir görüşme ve güzel bir müzakereydi, çok yoğun ve detaylıydı. Şimdi hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu.

Hür Seçmenler partisinin yer alacağı ilk federal hükümetin koalisyon metninin detayları ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Görüşmeler sonrası üzerinde uzlaşma sağlanan metin Pazar günü iki partinin genel kurullarının onayına sunulacak. Pazar gerçekleşecek oylamada koalisyon sözleşmesinin kabul edilmesi durumunda Salı günü CSU partisinden Marcus Söder'in kurulacak yeni hükümetin başbakanlık görevine seçilmesi bekleniyor.