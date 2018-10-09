Bavyera'da İktidar Partisi CSU Oy Kaybetmeye Devam Ediyor

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun oy kaybının ana nedeninin Hristiyan Birlik partileri arasında iltica politikası yüzünden çıkan sürtüşmelerin olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmalarda, seçimde en büyük çıkışı Yeşiller ve sığınmacı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisin yapacağından yola çıkılıyor. Sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan CSU, sonucun bu şekilde olması durumda tarihinde ilk kez hükümet ortağı aramak zorunda kalacak. Anketlerde Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) destek yüzde 13 çıkarken, Yeşiller için yüzde 18, AfD için yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) için yüzde 6 ve Sol Parti için yüzde 4 destek belirlendi.

Kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlere göre, "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna "CSU'yu seçerdim" yanıtını verenlerin oranı yüzde 36'ya geriledi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde gelecek hafta, Pazar günü seçim var. Bavyera'yı 61 yıldır mutlak çoğunlukla ve tek başına yöneten Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin oyları erimeye devam ediyor.

CSU genel başkanı ve aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Horst Seehofer, sığınmacı politikaları konusunda Merkel’le ters düşen bir çizgi izlemiş ve Berlin’deki koalisyon hükümetini iki kez istifanın eşiğine getirmişti.

Bavyera seçim sonuçlarının önümüzdeki kasım ayında yapılacak CDU genel kongresine de yansıması bekleniyor. CSU’nun olası oy kaybının Merkel’in 2021’de yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakanlığa aday olma olasılığını zayıflatacağı iddia ediliyor.

​"Almanya giderek sağ popülizme kayıyor"

Siyasi analizlerde, Bavyera’da ilk kez seçimlere katılacak AfD’nin alacağı yüzde 16’ya kadar çıkması beklenen oy oranının ise seçmenler arasında popülist eğilimlerin artışını kanıtlayacağı da belirtiliyor. Almanya’nın en ciddi araştırma kurumlarından olan Bertelsmann Vakfı’nın son araştırmasının sonuçlarına göre, Almanya’da seçmenler giderek sağ popülizme kayıyor.

Bu gelişmeden en çok yararlanan AfD, en fazla oyu Birlik Partileri ile SPD’den alıyor. Almanya’da popülist eğilimleri destekleyenlerin oranı yüzde 30,4.

Araştırmada İslam karşıtı partiye oy verenlerin önemli bir bölümünün, ırkçı olmadığı halde, bu partiyi ‘popülist’ söylemleri nedeniyle destekledikleri ortaya çıkmış. Vakıf bu sonucu, “Genel tabloya bakıldığında Almanya’da popülist söylemlere inanan seçmenlerin oranı artıyor” şeklinde değerlendirirken, geçmişte ‘protesto oyları’ gözüyle bakılan AfD’nin giderek topluma kök saldığından ve daha da güçleneceğinden yola çıkılıyor.

